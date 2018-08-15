當雪糕遇上調酒！台北W飯店「VV FROZEN SUNSHINE陽光雪糕城」驅除炎夏暑意

雪糕「夏日旺旺來」造型度逼真，任選冰品搭配調酒乙杯，組合價650元＋10％。（圖片提供／台北W飯店）

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全新「VV FROZEN SUNSHINE陽光雪糕城」下午茶，以造型雪糕與調酒驅除炎夏暑意。（圖片提供／台北W飯店）
聯名冰品「夏日旺旺來」（圖後）、「TIM TAM巧克力雪酪冰磚」（圖前），售價450元＋10％／份。（圖片提供／台北W飯店）
WOOBAR特調「急凍菠蘿」（圖左）、「梅荔冰沙」（圖中）及「沁涼可可」（圖右），售價420元＋10％／杯。（圖片提供／台北W飯店）
DOUBLE V主廚Willson Chen擅長以季節時令鮮果搭配小農食材，打造特色義式冰淇淋。（圖片提供／台北W飯店）

炎夏以創意冰品混搭特製調酒，度過微醺午後時光。台北W飯店與義式冰淇淋品牌DOUBLE V合作，今年以澳洲陽光為主題，打造「VV FROZEN SUNSHINE陽光雪糕城」下午茶，即日起至9月30日止，每日下午14點至17點於WOOBAR限量供應。

造型雪糕「夏日旺旺來」以熱帶水果為靈感，仿鳳梨外型製作，巧妙利用法國Opera白巧克力形塑綠葉裝飾，內餡夾入椰奶口味的義式冰淇淋GELATO，包裹著使用台農16號蜜鳳梨製成鳳梨雪酪與些許焦糖椰子絲，入口即化細緻冰淇淋搭配椰絲多層次口感，一試成主顧。

另款仿照澳洲經典甜點TIM TAM設計「TIM TAM巧克力雪酪冰磚」，嚴選73%法國歐貝拉低溫烘焙黑巧克力為食材，製作巧克力風味雪酪，外層以脆皮巧克力覆蓋，建議搭配調酒「沁涼可可/CHILL CHOCO」品嘗，調酒師以伏特加為基底，混搭現萃義式咖啡、巧克力苦精和黑巧克力利口酒，輕啜一口濃郁咖啡香氣直衝腦門，可可豆特殊風味環繞口中，是款成熟大人風飲品。

「梅荔冰霜/POLAR LYCHEE」選用蘭姆酒搭配葡萄、荔枝利口酒2種甜酒，放上乙球梅荔冰沙妝點，杯緣抹上粉紅跳跳糖增添口感，酸中帶甜有初戀感。適合夏日飲用「急凍菠蘿/FROSTY PINEAPPLE」，口感清爽無負擔，蘭姆酒佐以椰子利口酒與新鮮鳳梨汁，濃郁椰奶風味彷彿來到熱帶島嶼度假，讓人身心靈都放鬆。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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