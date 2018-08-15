黃信介90冥誕音樂會 施明德、蔡英文將同台

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8月20日是民進黨前主席黃信介90歲冥誕，民進黨24日將辦音樂會紀念黃信介。已經淡出民進黨活動的前民進黨主席施明德，也將與蔡英文總統同台。

出席記者會的前民進黨主席許信良，也是當初美麗島五人小組成員之一；他表示，轉型正義不只是討黨產，更重要是給予對台灣歷史有重要貢獻的人物正確的評價；在風起雲湧的年代，黃信介成立黨外助選團，為所有候選人助選，是台灣民主發展史上最重要的領導人。

民進黨將在24日下午3時到5時，在圓山大飯店舉行「向黃信介先生致敬，紀念黃信介90誕辰音樂會」，民進黨今天下午先在圓山舉行記者會，宣傳音樂會。

當年美麗島五人小組有施明德、許信良、林義雄、張俊宏、姚嘉文，除了林義雄及張俊宏，施、許、姚將會出席。促進轉型正義委員會主委黃煌雄、施明德、許也安排演講，向民主前輩致敬。

民進黨秘書長洪耀福致詞時表示，這是總統蔡英文和美麗島雜誌五人小組聯名舉辦的音樂會，不僅向黃信介致敬，也向那一代的人致敬，「他們那一代人的犧牲，讓我們這代享有民主自由，所以用音樂會表彰他們的勇氣智慧」。

洪耀福說，上一代努力為下一代人創造自由和機會，下一代的人紀念上一代，這是台灣人的精神，希望這樣的精神一代代傳下去。

文化總會副會長江春南致詞時強調，「看到現在政治人物就會更想念黃信介。」

民進黨新聞部主任孟義超表示，24日的音樂會從古典音樂到饒舌音樂等不同世代的音樂都有，而且當天會有四大主題的演講。黃煌雄將演講「民主春雷，黨外的黃信介」；許信良演講「波濤壯闊，美麗島的黃信介」；前考試院長姚嘉文演講「前景在望，民進黨的黃信介」；施明德演講「向信介仙致敬：提燈開路」。

(中時 )

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