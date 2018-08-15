《中時晚間快報》食藥署6月稽查元山 竟沒發現賣噁蛋

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綜合報導

◎食藥署6月稽查元山 竟沒發現賣噁蛋

桃園元山蛋品公司遭檢舉大賣「黑心蛋」，才爆出業者竟長期把破損、發霉甚至長蟲的黑心蛋液，販售給餐飲或糕餅業者，離譜的是，食藥署今年6月早有稽查行動，但上門時竟只發現元山的環境有衛生缺失、液蛋白檢出沙門氏菌違規，只草草罰了6萬元。食藥署今天喊冤強調是業者刻意規避稽查。

◎捲入性侵醜聞 陸佛教協會長釋學誠下台

「MeToo狂潮」席捲大陸，就連佛門聖地也不例外。大陸佛教協會會長、北京龍泉寺住持釋學誠，日前遭弟子以長達95頁的檢舉文件實名舉報性侵。香港《星島日報》引述佛學界消息表示，大陸佛教協會今召開理事會議，接受釋學誠辭去會長一職。

◎85度C被打成台獨企業 藍委：不合適也不公平 綠委許智傑：兩岸應一家親

蔡英文總統日前「同慶之旅」過境美國洛杉磯，路過85度C時特別停留，被大陸媒體與網友打成「台獨企業」。總統府與行政院同聲譴責，國民黨團書記長曾銘宗則表示，大陸因為蔡英文去參訪就把85度C打成台獨企業，這種行為不適當，也沒有必要，無助於兩岸的穩定發展。

◎周湯豪彩排給意見 隊友不屑嗆「沒用」

大陸節目《中國新說唱》日前進行「5進4淘汰賽」環節，潘瑋柏、鄧紫棋戰隊中，周湯豪、王齊銘及ICE三人齊飆〈Get It Out〉燃爆全場氣氛，但其實賽前製作歌曲時，周湯豪與王齊銘因意見不同意外槓上，對於周湯豪的建議，王齊銘直言「他那些建議對我來說沒什麼用」，引發網友討論。 　潘瑋柏、鄧紫棋的「攀登戰隊」中，周湯豪、王齊銘及ICE以快嘴及重節拍取勝，王齊銘率先開場後，周湯豪、ICE擔綱該曲精髓，反覆飆唱洗腦歌詞「Get It Out」，隨後3人接連展現個人Rap；然而在賽前討論時，周湯豪、王齊銘因編曲問題出現分歧，對於周湯豪的建議，王齊銘不以為意說：「都可以，我無所謂啦！」更坦言「我是個野人，他那些建議對我來說也沒什麼用！」讓氣氛陷入尷尬。

(中時電子報)

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