年底選情 洪耀福：民進黨已超前國民黨「勝、勝，兩個勝」

2018年08月15日 17:56 中時 曾薏蘋

九合一選舉倒數一百天，民進黨秘書長洪耀福今表示，民進黨各縣市長民調目前已開始回穩，平均水位再往上拉；9月份將在每縣市展開「百工百業挺改革」，過去很多各行各業支持改革力量站出來。民進黨佈局、整隊都已超前國民黨，可說是「勝、勝，兩個勝」。

洪耀福指出，選戰的道理就是，第一佈局、提名，前階段就是提名，第二就是整隊，處理各縣市矛盾，第三現在，是大軍往前進，這段時間是個縣市整隊，整到大家團結一致，開始往前走，這段時間大致內部問題都處理完畢。

洪耀福說，選對會陳明文、林錫耀兩位英明召集人的斡旋下，每縣市開始整理隊伍，目前各縣市隊伍整理非常平順，且整的很乾淨。

他說，從第一階段比的是兩黨佈局，第二比的是整隊速度，這都比國民黨快很多，國民黨在嘉義市、新竹等，顯然整隊不怎麼平順，非常困難，民進黨這兩階段都優於國民黨，「勝、勝，兩個勝」。

洪耀福表示，民進黨這次選戰進度是，7月是黨主席授旗，因為公職選得太多，把大家聚在一授旗，旗子是差在競選總部，不是黨中央拿回家，黨主席閱兵一次，會做的就是基本功，提名候選人領到令其，全力衝刺。

他說，9月份是每縣市百工百業挺改革，過去很多各行各業支持改革力量站出來，讓正面力量出來，不要讓負面力量衝刺。10月份個縣市競選總部成立，中央助選團成立，會開始下鄉，有新住民助選團，青年政務官鄭麗君、施克和、曾文生、陳吉仲，年輕人耐操，對政策了解，說明比較清楚，也根據每縣市需要，例如各家或桃竹苗，總統是屬於「天團」、百工百業助講團。

洪耀福表示，選舉本來就是整隊，各地往前走，支持者就會跟著往前走，7月份是民進黨谷底，會比較紛亂，現在已經開始往前，各縣市民調目前開始回穩，過去領先的地方就拉大，少輸拉到平盤。

(中時 )