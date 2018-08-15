明道中學「藍色管風情音樂會」重現經典電影組曲

圖說：台中市屯區藝文中心與明道中學管樂社、校友團辦理「藍色管風情音樂會」8月18日晚上6時30分起可現場免費索票入場（1人可索2券，對號入座），晚上7時30分準時於演藝廳開演。（馮惠宜翻攝）

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台中市屯區藝文中心18日晚間與明道中學管樂社、校友團辦理一年一度的「藍色管風情音樂會」，今年除了經典管樂曲呈現外，特別精選著名電影配樂「美女與野獸」、「馬達加斯加」、「神鬼奇航」、「超人特攻隊」、「La la land」等，現場免費索票入場，喜愛音樂的屯區朋友不要錯過這場仲夏音樂饗宴。

明道中學管樂社成立已有24年的歷史，校友團也成立14年，每年均在台中市屯區藝文中心舉辦「藍色管風情音樂會」，今年校友團成員有115人，共同演出的明道管樂社成員共60人。

音樂會上半場由明道校友團以充滿春天活力的「春之頌」作為引導，緊接著膾炙人口樂曲「美女與野獸」、「d小調觸技與賦格」、「日本風情畫 XIV」。上半場結尾以美國作曲家Hans Zimmer的電影配樂組曲「Movie Milestone」，包含了「溫馨接送情」、「神鬼戰士」、「馬達加斯加」、「赤色風暴」、「獅子王」、「神鬼奇航」，讓聽眾們隨著樂曲進入Hans Zimmer的電影世界。

下半場則由管樂社的同學們演出，由劉孟穎擔任指揮，以榮獲奧斯卡原創音樂大獎的電影「La la land」帶著大家再次進入音樂的氛圍，「愛之協奏曲」、「皮克斯組曲」、「星際大戰：最後的絕地武士」、「豎笛先鋒」、「昔日的榮耀」、「神鬼奇航：世界的盡頭」，曲目更加輕快活潑。

(中時 )

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