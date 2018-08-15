退化性關節炎4大症狀 選對葡萄糖胺關鍵在這個字

對付退化性關節炎，專家提醒應慎選有「針狀結晶」的硫酸鹽類葡萄糖胺。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

根據衛福部統計，全國約有350萬人飽受膝關節疼痛之苦，但一般人對退化性關節炎了解不多，常會誤以為是肌腱炎或是扭傷，或是被不實廣告或網路謠言誤導，輕忽症狀、錯誤服藥，導致延誤治療、病情加重，還白花了冤枉錢。

知名部落客「食品偵探」提醒，退化性關節炎的四大症狀為：關節疼痛、僵硬、常發出卡卡聲響，甚至腫脹變形。選購市面上退化性關節炎藥品時，一定要注意是否是有「針狀結晶」的「硫酸鹽類葡萄糖胺」。

「食品偵探」指出，一般社會大眾經常把「葡萄糖胺」統稱為維骨力，事實上並非如此。「維骨力」是專有名詞，英文稱為Vialtril-S，屬於藥品，主要成分就是「硫酸鹽葡萄糖胺」，特色是針狀結晶，且半衰期長達15小時。一般成分為「鹽酸鹽葡萄糖胺」的，只能算是保健食品，對緩解退化性關節炎，沒有任何幫助，差一個字差很多。

至於之前有網路謠言說「維骨力是因為沒有療效所以被踢出健保」，健保署副組長說明，本次藥品取消健保給付是因應健保政策調整，並非因硫酸鹽葡萄糖胺(GS)無療效。

具醫生背景的立委廖國棟也指出，根據食品藥物管理署規定，葡萄糖胺可分為食品級的鹽酸鹽葡萄糖胺及藥品級的硫酸鹽葡萄糖胺(GS)，目前台灣僅藥品級硫酸鹽葡萄糖胺(GS)通過適應症，可幫助緩解關節疼痛、抑制退化並幫助軟骨復原。

食品偵探特別提醒：許多網路謠言，常常未經查證就放出，害得許多長輩誤信謠言買錯藥，吃了一堆沒有療效的保健食品，導致延誤治療病情惡化，不可不慎。

(中時電子報)

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文章來源：食品偵探臉書

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