全家超商攜手台新銀行 佈局人臉辨識支付

2018年08月15日 18:07 中時 吳奕萱

台新銀行總經理尚瑞強（右），與全家便利商店總經理薛東都，共同發表合作科技實驗店。（全家提供）

自助結帳支援電子票證、My FamiPay，快速結帳舒緩人流。（全家提供）

全家便利商店攜手台新銀行，以「多元支付佈局強化」為概念，於全家台鑫店打造全台首創科技金融實驗店，提供可遠端開戶發卡的VTM視訊櫃檯、可存款、繳費找零的零錢存款機等創新金融服務，並開啟人臉辨識支付佈局，初期將透過行銷活動，測試辨識精準度，並同步推進人臉辨識支付技術研發。

該店舖也進一步導入自助結帳，民眾可透過悠遊卡、My FamiPay自助支付，無需排隊即可快速結帳。此外，全家自有錢包My FamiPay即日起也擴大支援信用卡，加入台新銀行信用卡，預計今年底、明年初My FamiPay線上支付即可開通，將串接全家商品預售系統，未來在手機選購咖啡、鮮乳等商品，不必再到店舖櫃檯結帳，透過手機即可選購、支付一次完成。

為慶祝嶄新合作，即日起至9月30日只要使用MyFamiPay綁定台新信用卡，即送大杯冰拿鐵乙杯，若綁定卡別為台新銀行Fish悠遊聯名卡，至12月31日於全家消費則享5%現金回饋無上限。

此外，同步推出台鑫店專屬活動，即日起至9月14日，只要於台鑫店刷台新銀行信用卡、MyFamiPay台新卡，消費滿百元即加贈全家點數200點。

(中時 )