食品行液蛋驗出沙門氏菌 37公斤全被消費者吃下肚

台中市衛生局食藥處日前配合衛福部食藥署對轄區四家液蛋業者進行大稽查。（馮惠宜翻攝）

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其中鴻陞蛋品公司抽檢「未殺菌液態全蛋」樣品中驗出沙門氏桿菌。（馮惠宜翻攝）

衛生福利部食藥署15日公布日前聯合地方政府衛生局對全國登錄有案37家「液蛋製造業者」進行大稽查結果，其中台中市轄區4家業者，位於大雅區鴻陞蛋品公司「未殺菌液態全蛋」驗出沙門氏桿菌，台中市食藥處法開罰30萬元；追溯流向整批37公斤的液蛋也全數被消費者吃下肚。

食藥署今年6至7月聯合全國各地衛生局對全國登錄有案37家「液蛋製造業者」進行大稽查，查核結果在15日公布，幾乎是滿江紅。37家業者中，22家業者初驗發現分別有登錄資料不齊全、未建立廢棄物清運紀錄或未落實病媒防治及環境衛生不佳等GHP缺失，經限期改善後複查才全數合格，等於是補考過關。

而日前被爆出收購過期、發霉的臭雞蛋混入一般蛋液的桃園「元山蛋品」，此次稽查就被發現貯放逾期蛋液75公斤，當場由桃園衛生局全數封存，並依法裁處6萬元罰鍰；未料近日卻被爆出元山購逾期蛋混入一般蛋液賣黑心蛋液。

此外，此波稽查也抽驗81件液蛋檢驗是否含沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌，其中8件檢出沙門氏桿菌，台中市大雅區這家液蛋業者「未殺菌液態蛋全蛋」驗出沙門氏菌；檢驗結果出爐後，台中市衛生局依法裁罰30萬元罰款，並要求業者回收下架，唯業者已將該批37公斤問題液蛋銷往下游餐廳製成蛋花湯等湯品全數用完。

台中市衛生局食藥處指出，經查該食品行液蛋可做烘焙和湯品，這次驗出有問題的液蛋銷往餐廳，主要是做蛋花湯、酸辣湯等湯品，幸沙門氏桿菌只要煮沸達5分即被殺滅，民眾不用太恐慌，未來食藥處也會針對該食品行加強抽驗稽查。

(中時 )

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