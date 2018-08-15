食品行液蛋驗出沙門氏菌 37公斤全被消費者吃下肚

2018年08月15日 18:18 中時 馮惠宜

其中鴻陞蛋品公司抽檢「未殺菌液態全蛋」樣品中驗出沙門氏桿菌。（馮惠宜翻攝）

衛生福利部食藥署15日公布日前聯合地方政府衛生局對全國登錄有案37家「液蛋製造業者」進行大稽查結果，其中台中市轄區4家業者，位於大雅區鴻陞蛋品公司「未殺菌液態全蛋」驗出沙門氏桿菌，台中市食藥處法開罰30萬元；追溯流向整批37公斤的液蛋也全數被消費者吃下肚。

食藥署今年6至7月聯合全國各地衛生局對全國登錄有案37家「液蛋製造業者」進行大稽查，查核結果在15日公布，幾乎是滿江紅。37家業者中，22家業者初驗發現分別有登錄資料不齊全、未建立廢棄物清運紀錄或未落實病媒防治及環境衛生不佳等GHP缺失，經限期改善後複查才全數合格，等於是補考過關。

而日前被爆出收購過期、發霉的臭雞蛋混入一般蛋液的桃園「元山蛋品」，此次稽查就被發現貯放逾期蛋液75公斤，當場由桃園衛生局全數封存，並依法裁處6萬元罰鍰；未料近日卻被爆出元山購逾期蛋混入一般蛋液賣黑心蛋液。

此外，此波稽查也抽驗81件液蛋檢驗是否含沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌，其中8件檢出沙門氏桿菌，台中市大雅區這家液蛋業者「未殺菌液態蛋全蛋」驗出沙門氏菌；檢驗結果出爐後，台中市衛生局依法裁罰30萬元罰款，並要求業者回收下架，唯業者已將該批37公斤問題液蛋銷往下游餐廳製成蛋花湯等湯品全數用完。

台中市衛生局食藥處指出，經查該食品行液蛋可做烘焙和湯品，這次驗出有問題的液蛋銷往餐廳，主要是做蛋花湯、酸辣湯等湯品，幸沙門氏桿菌只要煮沸達5分即被殺滅，民眾不用太恐慌，未來食藥處也會針對該食品行加強抽驗稽查。

(中時 )