草屯農會「台灣越光米」通過日本米‧食味鑑定

2018年08月15日 18:06 中時 楊樹煌

▲日本米‧食味鑑定士協會會長鈴木秀之說明核發特A證書的認證標準。（楊樹煌攝）

▲草屯農會為「台灣越光米」通過日本米‧食味鑑定士協會認證舉辦品嚐會。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會的「台灣越光米」及「草屯稻田環境生態」通過日本「米‧食味鑑定士協會」認證，今15日該協會會長鈴木秀之特地從日本來台舉辦產地授證，並頒發編號「TW-04」的「水田環境特Ａ認定証」證書給草屯鎮農會，同時對台灣越光米的香Q可口讚不絕口。

台灣越光米的認證及授證議式，首由來自日本的細川女士以台灣越光米，用其慣用料理手法，現場煮出香噴噴的美味白米飯，讓日本米．食味鑑定士評鑑，並也讓來賓們品嚐道地的原始米飯滋味及越光米肉粽，與會的民眾在品嚐後，無不同聲讚賞確是米中的好米。

日本「米．食味鑑定士協會」會長鈴木秀之表示，水田環境認證包含土壤、水質級生物性等環境數據，需經整年度的檢測，順利通過才能核發特A證書，由此認證顯示草屯地區的生態環境相當健全，而當地所生產出來的稻米是足以讓消費者安心放心的。

草屯農會指出，由行政院農委會農試所成功研發的「台農77號」稻種，現已授權給草屯農會生產、推廣、輔導並建立生產履歷，並由草屯農會以「台灣越光米」品牌，透過全國各大超市的通路行銷全台。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁表示，台農77號台灣越光米，是採契作方式栽培，以最優質的水質與土壤，進行合理化施肥管理，通過農委會農業藥物毒物試驗所檢測，絕無農藥殘留。

台農77號「台灣越光米」米粒飽滿、晶瑩剔透，烹出的白米飯略帶光澤、甘甜的米香，就算使放涼食用，也同樣香Q可口，而今又經日本認證後，將使台農77號「台灣越光米」更具國際競爭潛力，同時造福農民。

(中時 )