賊偷車牌到處犯案 害無辜男被關半年

2018年08月15日 18:32 中時 鄭舲

監察委員高涌誠今舉行記者會指出，他日前因士林地院一起刑事補償案件關切許姓男子涉嫌「騙路人手機、騎機車逃逸」案件，調查後發現警檢偵查程序有瑕疵，許姓男子確實有冤；且真正犯案的陳姓男子已經自首，盼台北地檢署檢察官盡快向台北地院聲請再審後裁定停止執行，讓身陷冤獄的許男早日出獄。

許姓男子因摔車將機車暫放路邊，打算隔日再來取車，未料取車時車牌卻不見了。半年後檢警依車牌扣他搶奪等多項罪名，許男雖自始否認犯案，卻仍被判有罪，今年3月入監服刑，今仍在獄中。

高涌誠表示，許男2015年因機車車牌LD3-XXX遭不明人士竊盜取用，被控涉有假借跟路人借手機撥打電話，拿取手機就騎車逃逸的9件案件，其中4案不起訴、4案無罪，但其中1案卻被判有罪，許男今年3月赴屏東服刑。

高涌誠調查發現，9件案件中，雖然監視器拍攝到的嫌犯皆為同車同人，卻只有5案是掛著許男的LD3-XXX車牌，其他若非另張376-XXX的車牌，就是車牌不明。高涌誠進一步調查發現，其他以376-XXX車牌起訴的案件，嫌犯是另名陳姓男子，高涌誠對照陳男涉案畫面，發現與許男遭指有罪的監視器畫面翻拍照片相似，極有可能也是陳男所犯。

監察院約詢陳男及提示相關證據後，陳男當場承認偷竊許男的LD3-XXX車牌，且相關涉嫌案件都是他所犯。高涌誠表示，陳男遭約詢後發現自己陷人不義，害許男坐牢，因此良心不安，向新北地檢署自首。

高涌誠說，許男案件因發現新事實、新證據，已符合刑事訴訟法規定聲請再審之事由，北檢檢察官應儘速依職權向台北地方法院聲請再審後，裁定停止許男受刑。

(中時 )