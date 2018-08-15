從震災中重生！花蓮高中學子發起重振計畫 受邀至日本發表

2018年08月15日 19:06 中時 張祈

陳翊宇與團隊的「震撼花蓮-花蓮地震創傷與重生」行動研究，以旅遊導覽與青少年論壇活動為主，獲得今年拓凱全國青少年高峰論壇首獎，並受邀至日本分享。（陳翊宇提供）

陳翊宇與團隊的「震撼花蓮-花蓮地震創傷與重生」行動研究，以旅遊導覽與青少年論壇活動為主，獲得今年拓凱全國青少年高峰論壇首獎，並受邀至日本分享。（張祈攝）

「學生也想為震後重建做點什麼......」私立天主教海星高中學生陳翊宇與團隊成員共10人，以花蓮0206震災為題，研究並發表「震撼花蓮-花蓮地震創傷與重生」行動研究，獲得2018拓凱全國青少年高峰論壇首獎，並受邀至日本發表，分享青少年如何關懷社會。

陳翊宇說，0206大地震當晚，正在書桌前趕報告，地震發生時嚇得躲在書桌底下，透過電視才知道，災情這麼嚴重，與夥伴前往中華國小擔任收容所志工，陪伴受災戶小朋友，看到救災行動不斷進行，也激起他想要為震後的花蓮盡一份心力。

他們的計劃包含觀光復甦及青年議題論壇營隊，陳翊宇說，花蓮觀光受創嚴重，利用便利的城市導覽，預計以全花蓮所有火車站為基點，只要一支手機就能提供即時旅遊資訊，而青年議題論壇營隊，則針對國中以上學生設計，要喚起更多年輕學生對花蓮議題的重視。

他們對震災期間救災、重建的研究計畫完整，今年8月他與夥伴余祐安受邀至日本分享，與當地同樣關注地震重建的青少年交流，也參觀了311日本大地震受創最嚴重的日本東北宮城縣南三陸町，震後7年重建之路仍在進行，當地青少年發揮自己的力量，參與復健、宣導防震理念，讓他相當有感觸，也想帶著家鄉的青少年一起努力。

陳翊宇和團隊，以當時獲得首獎的獎金新台幣2萬5千元，舉辦「2018日出東方-花蓮青少年領袖營」，在「玩轉學校」團隊的協助，設計花蓮議題遊戲，引導參與的21名花蓮學子，透過遊戲玩轉花蓮、關注花蓮。

(中時 )