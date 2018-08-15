台灣新住民選美 搭起兩岸經貿友誼橋梁

2018年08月15日 18:11 中時電子報 綜合報導

由台灣新住民經貿文化交流協會主辦的「封面人物2018經貿文化親善小姐選拔大賽」，已於8月12日台北市文山區星靚點花園飯店召開了選拔賽新聞發佈會，暨拍攝MV選拔賽宣傳廣告活動。即日起報名並將在10月13日進行總決賽。

該協會會員主要來自對岸及東南亞各個國家，在台灣新住民已經超過八十萬人口以上，為促進與大陸及東南亞各國的經貿文化交流，特舉辦經貿文化親善大使甄選活動，獲選的親善大使將協助搭建雙方互惠橋樑，促進多元化的經貿文化交流。

台灣新住民經貿文化交流協會強調，該協會成立不但具有時代的挑戰性，更肩負中華傳統文化的交流使命，為促進經濟、文化、旅遊、宗教、農產品等發展帶來商機，尤其隨著一帶一路的發展，除大陸龐大市場外，周邊區域也將更加快速的擴展，成為具有潛力的區塊大市場。

協會將會所有參選佳麗拍攝MV宣傳片，即時起受理報名。

同時，該協會還表示，將為新住民及台灣在地人會員提供兩岸法律援助，及相關經貿平台，做為兩岸交流與貿易經濟圈的友誼橋梁。

協會榮譽主席也是美國佳夢地國際集團總裁陳若仙表示，這場活動的舉辦，也同時展現新住民族群對台灣的認同與關懷，協會也將會為報名參賽的佳麗拍攝MV選拔賽宣傳廣告。

這項別開生面的新住民選美活動即日起接受報名至9月10日截止，並於9月中旬舉辦初選賽，10月13日(星期六)下午2:00在台北市文山區的星靓點花園舉行總決賽。

(中時電子報)