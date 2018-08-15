多元處遇戒毒有成 解癮戒毒協會獲表揚

中華民國解癮戒毒協會理事長華琳(右三)、副理事長張誠(右二)、顧問李美津(左四)帶領同仁接受朱立倫市長表揚。（台北地檢署提供）

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台北地檢署與中華民國解癮戒毒協會長期合作輔導毒品戒癮治療，新北市政府15日舉辦人民團體領航金獎表揚，中華民國解癮戒毒協會以反毒宣導、藥癮戒治、人才培力與科學研究工作四大領域的貢獻，由現任理事長華琳代表接受表揚。

新北市長朱立倫在致詞時表示這次獲獎團體非常多元，在不同領域為公益事業做出卓越貢獻。無論是金、銀、銅還是公益獎，都是從5000個團體中由專家根據4大項目評分票選出來的，深受社會大眾肯定的團體。這樣的公益行動要讓所有人來參與，才能可長可久，希望大家用愛心持續照亮社會的每一個角落。

中華民國解癮戒毒協會是長期與台北地檢署合作輔導毒品戒癮治療個案的民間團體，從2015年試辦「匿名談話會」、「正念減壓班」、「心理輔導」多元處遇方案，針對台北地檢署轉介毒品緩起訴個案，幫助其戒除毒癮、復歸社會。至今發展為兼具正念班、家庭戒毒輔導、慈善家庭日、校園反毒宣導等「全人康復計畫」之多元處遇模式，更帶領戒毒成功者至校園進行反毒宣講。

戒毒協會理事長華琳表示協會長年配合教育局辦理校園反毒宣講，第一線接觸年輕學子，深感毒品侵入校園之害。這次獲獎更加深協會獻身公益的信念，望滾動善的循環，為下一代打造無毒、安全的社會。

(中時 )

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