亞運》防守失誤＋越位漏吹 男足4球慘敗香港

香港的西班牙裔前鋒佐迪（左）上半場利用兩次越位漏吹梅開二度，中華男足只能徒呼負負。（中華奧會提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

（18:55最終更新）中華男足15日在雅加達亞運迎戰香港，必須獲勝才能保住搶A組前3與16強門票的機會，結果上半場兩度邊線球防守失誤，讓香港藉兩顆「手榴彈」進球，加上助理裁判兩度誤判漏吹越位，都造成失球，終場中華隊以0比4不敵香港。

輸球之後，中華男足本屆亞運戰績1和2負，晉級16強希望微乎其微，只能力拚20日最後一戰取勝寮國，免於此行零勝而歸。不過中華隊的超齡球員王睿本屆累積兩張黃牌，與對港吞下黃牌的防守中場趙明修，對寮國都無法上場，也影響戰力。

中華隊後衛王睿（左）因累積兩張黃牌，20日對寮國之戰將無法上場。（中華奧會提供）

中華隊此役仍維持4-2-3-1陣型，但先發陣容與前兩役做出兩個調整，由衛懋庭頂上攻擊中場，旅外好手陳昭安移往邊路，周宇杰則取代涂紹捷，擔綱防守中場，後防線則維持不變。

開賽第5分鐘，香港從左側邊線球直接擲入禁區，趙明修在小禁區左側頭槌解圍沒頂好，被效力於R&F富力的陳俊樂跟進頭槌破門，中華隊莫名其妙丟掉第1球。

第9分鐘，香港右路送出斜傳，西班牙裔前鋒佐迪明顯越位，馬來西亞籍的第一助理裁判卻未舉旗，佐迪單刀赴會推射破門，將比數擴大為2比0。

中華隊隨後穩定下來，緩住香港攻勢，但反攻沒有太大進展，後防卻於第37分鐘重蹈覆轍，香港擲入左側邊線球，中華隊在禁區內卡位卻無法把球頂掉，球反彈後又被陳俊樂頂進。

中華男足英籍教頭蓋瑞懷特（右）以顧問身分在看台上協助亞運代表隊。（中華奧會提供）

這顆失球也相瘟疫一樣，彷彿前兩球的重演，香港右路送出過頂長傳，謝朗軒處在越位位置又逃過哨音，橫傳給中路跟進的佐迪，中華隊門神潘文傑出擊猶豫腳步踉蹌，讓佐迪攻入此役第2球，也讓港隊上半場4球領先中華隊。

下半場中華隊攻勢沒有起色，全場僅有3次射門，趙明修則在第88分鐘背後出腳絆人，領到此役第2張黃牌，遭紅牌罰下。中華隊剩10人踢到終場，本屆3場比賽共踢了270分鐘，還沒進球卻失了8球。

(中時電子報)

中華男足單箭頭李祥偉（右下）在香港球員防守下嘗試倒掛金鉤。（中華奧會提供）
亞運》中華隊第4棒的傳承 彭政閔… 亞運》體能遭遇撞牆期 王玉譜二…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。