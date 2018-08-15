亞運》防守失誤＋越位漏吹 男足4球慘敗香港

2018年08月15日 18:20 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

（18:55最終更新）中華男足15日在雅加達亞運迎戰香港，必須獲勝才能保住搶A組前3與16強門票的機會，結果上半場兩度邊線球防守失誤，讓香港藉兩顆「手榴彈」進球，加上助理裁判兩度誤判漏吹越位，都造成失球，終場中華隊以0比4不敵香港。

輸球之後，中華男足本屆亞運戰績1和2負，晉級16強希望微乎其微，只能力拚20日最後一戰取勝寮國，免於此行零勝而歸。不過中華隊的超齡球員王睿本屆累積兩張黃牌，與對港吞下黃牌的防守中場趙明修，對寮國都無法上場，也影響戰力。

中華隊後衛王睿（左）因累積兩張黃牌，20日對寮國之戰將無法上場。（中華奧會提供）

中華隊此役仍維持4-2-3-1陣型，但先發陣容與前兩役做出兩個調整，由衛懋庭頂上攻擊中場，旅外好手陳昭安移往邊路，周宇杰則取代涂紹捷，擔綱防守中場，後防線則維持不變。

開賽第5分鐘，香港從左側邊線球直接擲入禁區，趙明修在小禁區左側頭槌解圍沒頂好，被效力於R&F富力的陳俊樂跟進頭槌破門，中華隊莫名其妙丟掉第1球。

第9分鐘，香港右路送出斜傳，西班牙裔前鋒佐迪明顯越位，馬來西亞籍的第一助理裁判卻未舉旗，佐迪單刀赴會推射破門，將比數擴大為2比0。

中華隊隨後穩定下來，緩住香港攻勢，但反攻沒有太大進展，後防卻於第37分鐘重蹈覆轍，香港擲入左側邊線球，中華隊在禁區內卡位卻無法把球頂掉，球反彈後又被陳俊樂頂進。

中華男足英籍教頭蓋瑞懷特（右）以顧問身分在看台上協助亞運代表隊。（中華奧會提供）

這顆失球也相瘟疫一樣，彷彿前兩球的重演，香港右路送出過頂長傳，謝朗軒處在越位位置又逃過哨音，橫傳給中路跟進的佐迪，中華隊門神潘文傑出擊猶豫腳步踉蹌，讓佐迪攻入此役第2球，也讓港隊上半場4球領先中華隊。

下半場中華隊攻勢沒有起色，全場僅有3次射門，趙明修則在第88分鐘背後出腳絆人，領到此役第2張黃牌，遭紅牌罰下。中華隊剩10人踢到終場，本屆3場比賽共踢了270分鐘，還沒進球卻失了8球。

(中時電子報)