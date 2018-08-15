七堵山區住戶飽受無水之苦　台水爭經費改善

基隆市七堵區瑪西里、友一里、友二里因位處山區，長期缺乏自來水可用，台水對此與相關單位會勘後，向經濟部水利署爭取經費，進行延管、增設加壓站等工程，改善民生問題。（張穎齊翻攝）

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基隆市七堵區瑪西里、友一里、友二里因位處山區，長期缺乏自來水可用，台水對此與相關單位開會後，向經濟部水利署爭取經費，進行延管、增設加壓站等工程，改善民生問題。（張穎齊翻攝）

基隆市山坡地面積占有9成，其中七堵區居民因大多居住在山區，長期飽受無自來水可用之苦，只能靠飲用山泉水過活，台灣自來水公司一區管理處對此在瑪西里、友一里、友二里先行供水改善計畫，與立委蔡適應向經濟部水利署積極爭取預算，進行延管、增設加壓站等工程。

友一里華新一路等地區居民長期飲用山泉水，無自來水可用，台水與蔡適應對此向水利署爭取「無自來水地區供水改善計畫」的經費，日前終於獲得核定，撥出718萬6000元預算辦理延管工程」。

台水表示，這項工程將埋設1090公尺管線，並增設加壓站1座，改善戶數12戶以上，預計年底可完工啟用，希望能友蚋地區無自來水問題。

台水補充，水公司秉持提供質優量足的自來水為宗旨，並感謝蔡適應、當地里長、基隆市政府及水利署補助經費，華新一路延管工程埋設的管材是採用新式延性鑄鐵管材質，可確保飲用水品質，耐震度較高，防漏性會有顯著提昇，使用年限可達40年。

此外，瑪西里及友二里住戶亦無自來水使用，日前也向水利署爭取到2180萬元的經費補助，並在市府、當地民代的協調下，台水目前已完成瑪西里及友二里配管延設工程，可望解決無自來水可用的的情形，台水也請用戶盡速洽詢水公司申裝接水。

台水呼籲，經過民代舉行的協調會後，水公司已向用戶宣導自來水申裝作業規定，並輔導用戶備妥相關證件，至基隆服務所申請，但若用戶對於各項自來水申裝作業規定有不瞭解的地方，可至水公司網站查詢，或撥打台水公司免付費電話1910。

(中時 )

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