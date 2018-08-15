避免火災憾事 兒童夏令營扎根防災教育

2018年08月15日 18:30 中時 張朝欣

台北醫院護理之家日前火災造成12死憾事，引發各界對防災教育的重視，行政院雲嘉南區聯合服務中心15日在水林鄉舉辦「暑期活力探索成長夏令營」，特別安排吳鳳大學消防系教導學童防災知識與各種災害應變能力，藉此讓防災教育往下扎根。

「暑期活力探索成長夏令營」15日在水林鄉水燦林國小登場，由行政院雲嘉南區聯合服務中心、雲林縣婦幼關懷協會、北港宗聖扶輪社共同舉辦，除了安排學童活力探索活動外，也邀請吳鳳大學消防系學生全程陪伴，教導防火防災的重要觀念。

吳鳳科技大學消防系主任陳耀漢以13日發生的台北醫院護理之家火災為例，據了解起火點是7樓1張電動病床，現場還有看護人員目擊，如果當時現場人員能正確的操作滅火器，在第一時間滅火或控制火勢，這場災難應該可以避免。

陳耀漢認為火災發生時的緊張情境下要能順利操作滅火器，唯有平常演練實作，才能在災害中處變不驚、選擇正確的應變方式，這也是此次夏令營舉辦的主要目的之一，希望藉由防災教育的扎根，避免憾事再度發生。

與會來賓縣議員蔡岳儒、北港宗聖扶輪社社長張依舒等人也與學童一起學習防災，強調正確的防災知識才能將傷害減到最低，希望藉由舉辦暑期夏令營，透過各種課程與遊戲，加強學童正確的消防觀念、野外求生技巧與急救常識，一旦面臨災害，便能自救救人。

(中時 )