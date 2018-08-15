高雄》默認被追上？追問民調差距 陳其邁不敢大聲說

2018年08月15日 18:34 中時電子報 林郁庭

上：被追問民調，陳其邁先是尷尬傻笑。下：徐巧芯吐槽，「今天最大爆點就是，尤其是剛剛問到民調差距時，感覺得出來陳其邁臉上有點緊張呢」。（圖/翻攝自Yahoo奇摩新聞 臉書影片）

年底高雄市長選舉藍綠對決，高雄市長選情看這裡！有民調顯示今年在國民黨籍韓國瑜的參選下，逐步追上陳其邁，先前宅神朱學恒賭高雄選情喊要送雞排，網友們也是一面倒押韓國瑜贏。今天Yahoo TV《鄉民大會》節目邀請陳其邁談高雄選舉，主持人「鍋台銘」接連問了陳其邁民調結果，陳其邁都笑而不語，引發「鍋台銘」吐槽。

Yahoo！TV「鄉民大會」今天中午直播「高雄選舉看這裡 高雄人有話要說」，請來民進黨高雄市長參選陳其邁與時代力量立委林昶佐談高雄選舉。其中主持人「鍋台銘」一開場沒多久就犀利問陳其邁民調，陳其邁呢喃「我們都還是保有一定的領先啦」，但是「鍋台銘」不領情，持續逼問與韓國瑜的民調差距，不斷追問陳其邁有6%這麼少？差很多才可以平常心吧？

陳其邁先是尷尬傻笑，引發現場哄堂大笑，遭「鍋台銘」吐槽：「喔，原來你真的自己有在做民調喔」，持續逼問「那你講差多少嘛，鄉民都想知道」。陳其邁卻閃避回答，「這個民調自己做參考啦，說多也不好意思，說太少也會嚇到別人也不好啦」。接著「鍋台銘」問有無差到12%？陳其邁只發出「欸～～」的遲疑聲，讓「鍋台銘」鼓譟說他不敢講，不敢講大概就是默認了。最後還是幫陳其邁緩頰說，這個差幾%的話題是蠻嚴肅的。

前總統馬英九辦公室發言人的徐巧芯也在節目中提到，對於韓國瑜可以翻盤有信心，「今天最大爆點就是，尤其是剛剛問到民調差距時，感覺得出來陳其邁臉上有點緊張呢」。影片底下也有許多網友留言，「韓國瑜 當選」、「韓凍蒜」、還有人酸，「唉唷 陳哲男人呢？」、「閃兵樂團」。

(中時電子報)