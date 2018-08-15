金中與東吳大學簽約 「跳級」為青年學子開路

2018年08月15日 18:30 中時 李金生

曾任考選部長的東吳大學副長董保城（中）說明該校「1514」師資陣容。（李金生攝）

國立金門高中今（15）日與東吳大學簽訂策略聯盟，未來2校將建立教學研究與行政資源整合運用的互惠機制，達到「大手牽小手」培育優秀人才的目標。

這也是金門高中繼去年與國立清華大學簽訂策略聯盟之後，再次「跳級」與大學建立學術合作平台，未來開展新一波的跨級交流，相當受到期待。

金中校長廖俊仁與東吳大學副校長董保城代表2校簽訂策略聯盟協議書，他們一致強調，簽約只是一個開始，希望在雙方的交流合作下，讓青年學子有更寬廣的學習領域和視野。

根據雙方協議，未來2校可相互支援使用教學設備及其他相關教育設施、場地等軟硬體資源外，也可互邀參與學術研討會或研習進修活動。

同時，東吳大學也可在金中的邀請下，以專題演講或座談等方式，提供教師專業成長與學生升學諮商、生涯規劃及性向或心理分析之輔導，並優先安排金中師生至東吳大學校園參訪或進行系所介紹。

另外，金中學生參加東吳大學開設的大學先修課程，成績及格者，得依學系規定於錄取後申請學分抵免。

百年傳統名校東吳大學以自由學風著稱，董保城在簽約儀式中特別介紹該校「1514」師資陣容，包括1位前總統馬英九、5位前行政院長和14位部長級教授，連蔡英文總統也曾在該校授課2年之久。

(中時 )