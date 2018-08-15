女人當自強！「輕鬆料理」沒煩惱 兼顧工作與家務必備神器

2018年08月15日 18:30 中時 徐力剛

「法式紅酒炙櫻桃鴨胸」肉質軟嫩不柴，售價490元。（圖片提供／桂冠窩廚房）

現代人工作忙碌，許多女性事業、家務二頭燒，現在輕鬆也能做出美味料理，桂冠窩廚房、美威鮭魚看準商機，打造快速烹調商品，以美味料理滿足全家味蕾。

桂冠窩廚房首度推出「私廚料理」系列，包括大理石油花炙燒牛小排、法式紅酒炙櫻桃鴨胸及阿根廷鹽烤大魷魚等品項，多種享受一次滿足。桂冠窩廚房強調私廚料理商品不僅便利，同時兼具美味，絕對讓人大呼過癮，「大理石油花 炙燒牛小排」精選Prime等級美國牛小排入饌，經28天濕室熟成增添風味，再以高溫燒烤蒸氣技術瞬間加熱，確保牛肉保持最佳狀態，咀嚼後淡淡肉香繚繞舌尖，肉質軟嫩不柴;另款「法式紅酒炙櫻桃鴨胸」以櫻桃鴨為食材，加入紅酒醃製入味，鴨皮酥脆可口，玫瑰色肉質粉嫩不膩，8分熟度食用滋味最佳。

喜愛海鮮饕客不可錯過「阿根廷鹽烤大魷魚」，主廚嚴選阿根廷野生魷魚製作，魷魚肉質緊實、鮮脆，具有低脂肪特點，可謂海中珍饈。「私廚料理」系列即日起於桂冠窩廚房門市、桂冠窩廚房臉書粉絲團、康健雜誌旗下「大人的社團」同步販售。

Supreme Salmon美威鮭魚則拿出「美威精選鮭魚菲力輕鬆烤/輕鬆蒸」系列應戰，厚切鮭魚菲力以IQF急速冷凍、真空包裝，完整鎖住鮭魚鮮甜滋味和營養價值，撕開外包裝淋上醬汁放入烤箱或電鍋，輕鬆上手不求人，即日起於美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房、美威鮭魚網路商店、各大百貨超市同步販售。

此次「美威精選鮭魚菲力輕鬆烤/輕鬆蒸」系列推出全新「羅勒鹽麴」口味，主廚使用鮮摘羅勒入饌，撒上些許鹽麴增加風味，鮭魚綿密油脂在舌尖化開，滋味豐潤不油膩。

(中時 )