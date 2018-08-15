單身連累同事！畢書盡發願安頓大家

畢書盡今出席喜憨兒中秋禮盒記者會。（尤嬿妮攝）

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畢書盡今出席喜憨兒中秋禮盒記者會。（尤嬿妮攝）
畢書盡今出席喜憨兒中秋禮盒記者會。（尤嬿妮攝）
畢書盡今出席喜憨兒中秋禮盒記者會。（尤嬿妮攝）

畢書盡（Bii）15日出席喜憨兒中秋禮盒記者會，月初剛結束高雄演唱會的他，對於即將到來的七夕情人節、中秋節，Bii表示都將在工作中度過，因他之前忙於籌備演唱會，積欠了不少工作，現在得勤跑活動「還債」！他工作滿檔荷包滿滿，卻也連累身旁同事無法過節，Bii直言若演藝事業收入穩定，計劃將來買棟房子，好好安頓公司裡的單身同事。

Bii近年工作量大增，幾乎沒時間好好談場戀愛，今受訪聊起此事，Bii似乎早已習慣，還指著一旁助理說：「她也單身沒談過戀愛啊，大家一起工作已經習慣了，私下他們（指同事）滿常來我家打牌、聊天。」他與老鷹音樂合作多年，透露曾與老闆李亞明聊過，不排除未來投資老鷹自己當老闆，也打算照顧被他視為家人的同事，「如果可以，想說以後買下整棟房子（經營老鷹音樂），例如一樓可以是咖啡廳、二、三樓工作」。

他今百忙抽空力挺喜憨兒中秋禮盒，表示經常在路上看到喜憨兒或弱勢族群賣餅乾、棉花棒等，都會自掏腰包購買，「我很想要幫助他們，這次也要認購幾盒月餅回去給公司同事」，雖不愛吃甜食，但Bii表示喜憨兒做的月餅精緻好吃，呼籲各界愛心認購

(中時 )

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