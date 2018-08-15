民進黨鄭朝方：我也是想要返鄉的青年

2018年08月15日 19:04 中時 莊旻靜

副總統陳建仁（中）民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方（右）15日造訪世光教養院，與院生互動。（莊旻靜攝）

副總統陳建仁（右二）、民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方（右）15日造訪世光教養院，了解二手轉運站的營運方式。（莊旻靜攝）

副總統陳建仁（左三）15日參訪峨眉鄉十二寮，由在地青年徐健智（右二）介紹在地的變化。（莊旻靜攝）

副總統陳建仁（右）與民進黨的新竹縣長參選人鄭朝方（左），15日在十二寮的HOW客吧，體驗製作竹吸管。（莊旻靜攝）

副總統陳建仁（右二）15日在與民進黨的新竹縣長參選人鄭朝方（右三），前往峨眉鄉十二寮，親切的與民眾互動。（莊旻靜攝）

副總統陳建仁15日參訪新竹縣竹東鎮世光教養院、峨眉鄉十二寮免費商店，提及此次選舉，陳建仁指出，新竹市已有民進黨籍市長林智堅，期望大家支持民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方，以大新竹治理概念，會使新竹愈來愈好，「是新竹人的福氣」。

陳建仁接受媒體訪問時，引用聖經指鄭朝方要做世上的光、地上的鹽，帶給大家溫暖與希望，他也讚美鄭朝方用心、積極投入，有媒體傳播專長、藝術才能，以年輕人的創意，充滿服務的熱忱，未來若選上，與林智堅將新竹縣市變成大新竹地區，結合文化與科技發展，「可以帶給新竹更美好的未來」。

陳建仁與鄭朝方首站先至世光教養院，由院長彭少呈介紹該院發展，自1993年由孫達神父成立，照顧身心障礙者至今，並承辦中央長照計畫，如今亦有二手轉運站。鄭朝方致詞時說，他在二手轉運站成立之初，「就當第一代志工」，常穿著T-shirt、短褲就整理商品、上架，他也向陳建仁介紹站內運轉方式，陳建仁讚許「這是善的循環」，兩人也與院生互動，氣氛融洽。

隨後陳建仁與鄭朝方等人前往位在峨眉鄉十二寮的免費商店，參訪由在地青年徐健智等人發起創客基地，徐健智等人近年在峨眉開設免費商店，發起搭便車、共食餐桌等活動，帶動在地發展，其中HOW客吧將在18日開幕，15日以在地生產無花果、野山田麵包，招待陳建仁等人，並介紹免費商店、製琴師等。

鄭朝方表示，徐健智是讓他很感動的青年，鄭朝方曾擔任客家部主任，在中央和地方串連，他認為徐健智以年輕和熱血，號召年輕人返鄉，看見新竹的美好。 鄭朝方也說，過去台三線是不少客家人北上打拼經過的路，如今他期望沿台三線返鄉，他說「我也是想要返鄉的青年」，期望以熱忱的心，「為新竹縣帶來新的方向」。

(中時 )