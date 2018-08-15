林萬億：丁守中引據錯誤難怪會被批評

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台北市長候選人丁守中先生日前有關「男性、未婚、獨居、失業、無親密關係、人際關係不佳等特質者，出現虐童和隨機殺人機率較高。」引發爭議，台北市議員參選人游淑慧女士質疑此一說法是政務委員林萬億高見。林萬億指出，丁守中引據錯誤，難怪會被批評。

林萬億指出，在「強化社會安全網計畫107-109年」第1頁第2段述及「這幾起殺人事件除了台北捷運鄭姓隨機殺人事件之外，皆屬社會挫敗型的隨機殺人事件。社會挫敗型隨機殺人犯大多具有以下特質：男性、無婚姻、獨居、缺乏親密朋友、人際關係不佳、失業、收入少。」本段文字是在歸納從民國98年以來的7件隨機殺人事件的加害者特質，陳述僅為指出這些案件當事人具有這些特質，但並未標籤化具有相關特質者均有高度犯罪風險。然而，丁守中誤將此段文字推論到虐童和隨機殺人的發生機率。

林萬億政委進一步說明，他支持所有候選人關切強化社會安全網。但是，請勿過度簡化兒童及少年虐待、家庭暴力、身心障礙者與老人保護、物質濫用、隨機殺人等議題的多重成因。企圖以強力監控來達到犯罪事件的減少的效果有限，必須透過跨部會、跨專業、跨機構、跨系統的合作，建構以家庭為中心、以社區為基礎的服務體系，從前端預防開始，及早提供脆弱家庭的福利服務，有效介入處在危機中的個人與家庭，才能減少社會不幸事件的發生。

(中時 )

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