綠勢力當道 「精銳博」創造單元2傳奇

台中市單元二的新建案，打造一座天空之橋，住戶可以登上玻璃空橋漫步欣賞風景。（盧金足攝）

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「精銳博」在單元二新完工建案，位戶只買了50坪的房子，卻坐擁約2000坪的森林秘境。（盧金足攝）
響應年底花博盛會，精銳建設大手筆打造「精銳博」，坐擁約2000坪的森林及生態池秘境。（盧金足攝）
「精銳博」成功打造單元二最傳奇的森林系建築，吸引喜歡自然、重視休閒生活的人。（盧金足攝）

台中市建商響應年底花博盛會，購地自設樹木銀行，精銳建設在單元2新完工建案「精銳博」，位戶只買了50坪房子，卻坐擁約2000坪的森林秘境，國美特區「天空樹」，基地2755坪，建蔽率僅17％，社區花園逾2000坪，「磐鈺雲華」整棟綠化，蓋出如植物園的建物，打造花園城市。

房地產市場回溫，下半年大台中品牌建商推案潮湧現，全年推案上看1800億，與7期新市政中心相連的北單元2，是眾家豪宅建商搶進的區域，有新市政綠特區之稱，品牌建商競相插旗卡位。

「這樣的美景，超越出國度假！」由美宅建商精銳建設推出的「精銳博」，住戶驚喜發現，就像將山林超大尺度的豪宅莊園場景，搬到地價昂貴的台中都心，買坪數50坪的房子，卻意外擁有約2000坪的森林秘境，且緊臨友善認養的兒童公園，及面向1萬3000坪生態公園，成為市中心的綠森林。

精銳建設總經理吳秋涼表示，一座社區種了400多棵樹木，處處綠意，還規畫生態池，及社區獨特的天空步道，讓住戶可以在社區外跑步，在裡面散步，最特別的是雨遮不計價，為居住環境增加更多表情，減少太陽直曬，防止雨水潑灑。

吳秋涼說，為培育樹木，特別在苗栗、花蓮及彰化等地開闢樹木銀行，自行培育從高海拔到中海拔的移植過程，保障樹木的存活率，所以特別在社區編織2座造型和功能不同的金屬藝術鳥屋，現在平時都舉辦音樂會，希望住戶能習慣來住社區，不只是收藏房子。

(中時 )

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