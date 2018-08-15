中華電信推動馬祖海上交通旅遊e點通 辣妹好吸睛

2018年08月15日 18:43 中時 張穎齊

中華電信請到辣妹演奏小提琴，來為「馬祖海上交通旅遊e點通」記者會開場。（張穎齊攝）

中華電信總經理謝繼茂（左）與連江縣長劉增應（右）合影。（張穎齊攝）

中華電信推動「馬祖海上交通旅遊e點通」服務。（張穎齊攝）

中華電信今（15）日與經濟部工業局、連江縣政府在基隆長榮桂冠酒店共同發表4G科專計畫-「打造馬祖智慧島嶼e點通」成果，以推動「掌握交通 科技觀光」為目標，規畫馬祖海上交通旅遊e點通服務，讓民眾交通旅遊輕鬆又滿足，而記者會現場也請到辣妹演奏小提琴來開場，並展示平板使用服務。

中華電信表示，為提升台灣與馬祖在地船舶交通便利性，台馬航線、莒光航線已優先導入雲端船舶訂票「馬祖海上交通訂位購票系統」，提供航線查詢航班時間與預約訂票。

「這對於馬祖居民和觀光客來說，算是飛躍性的大改變」中華電信總經理謝繼茂表示，目前離島航線多數僅能透過現場排隊、電話、旅行社方式依目的地不同訂票，但現在有了「馬祖海上交通訂位購票系統」可輕鬆透過網頁與APP完成交通旅遊規畫，並可透過信用卡、悠遊卡等方式多元支付，現場還可選擇由kiosk多元取票即可輕鬆登船。

中華電信指出，除了船舶訂票一大亮點外，「馬祖e點通」可依前來馬祖自由行旅客所設計之「My Trip行程規畫」：旅客可利用「馬祖e點通」網站與APP規劃景點、食宿與交通等每日行程，不但行程客制化，每個景點都還有豐富的圖文、影音介紹，另外即日起至10月15日，只要在馬祖e點通APP或活動網站上完成台馬航線、莒光航線線上訂票、付款與Kiosk取票流程，即可參加Apple iPad與其他精美獎品抽獎活動。

連江縣長劉增應表示，馬祖海上交通旅遊e點通服務由數位科技為始，同時與健康環境、觀光文創及海陸空交通網交互建構，吸引青年在地或返鄉創業、在地商品招商引資，逐步提升自身競爭力、創造馬祖新商機，讓「健康島嶼，幸福馬祖」由規劃進而落實，馬祖真正成為世界遺產的智慧島。

(中時 )