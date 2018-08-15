高思博陣營批民進黨工刺探軍情 黃偉哲發言人反諷看看就好

高思博辦公室指首場行腳造勢活動上，民進黨台南市黨部組長江諺霆假扮藍營支持者，蹲坐在廟柱旁直做筆記，疑似刺探軍情。（高辦提供）

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選舉出現間諜戰？國民黨台南市長參選人高思博陣營15日發表聲明，質疑民進黨台南市黨部組長江彥霆偽裝藍營支持者，於前總統馬英九9日陪同高造勢時，疑似刺探軍情。民進黨市長參選人黃偉哲團隊發言人賴惠員則反諷，高營的指控純屬魔幻寫實風格，市民看看就好。

高思博辦公室指出，目前高思博面對的是民進黨內最會選舉、最會出奧步的新潮流，競選對手根本是賴清德，黃偉哲只不過是賴的一顆棋子。根據知情人士透露，賴已下達指令，要用盡方法、不擇手段將高思博打到死，如此才能打倒朱立倫，一舉拿下2020大位。

高辦認為，年底台南市長選戰，已經不是百里侯之爭，而是牽一髮動全身的2020總統大選前哨站；這場選戰是失去黨產、全憑士氣及民意的高思博，跟擁有全國行政資源、政黨資源最多的賴清德對決，黃偉哲只不過是一顆棋子而已。

高辦還說，根據網友提供的「府城綠西瓜」網站截圖顯示，馬英九9日陪同高思博舉行首場行腳造勢活動上，1位穿藍色衣服、假扮藍營支持者的男子，蹲坐在廟柱旁直做筆記，疑似在刺探軍情。事後查證發現，該名男子就是民進黨台南市黨部組長江諺霆。

高辦除強烈譴責民進黨處處偽裝滲透、無所不用其極的競選奧步，還質疑這是為製造腳尾飯、走路工假新聞預作準備？

針對高辦的指控，黃偉哲競選發言人賴惠員表示，高思博陣營的新聞稿，內容如同妄想囈語式的短篇小說，實在是無需回應，請台南市民看看就好。

賴惠員還諷刺說，高思博選舉選到出現被迫害妄想的症頭，不是一天兩天的事，可能是民調低迷使得高過度焦慮，建議可以試著深呼吸放鬆心情，對身心健康比較有助益。

(中時 )

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