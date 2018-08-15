「毒蛋」流入市面！ 專家：2招讓你安心吃

2018年08月15日 18:40 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園「元山蛋品」收購過期、發霉的臭雞蛋，混入一般液蛋，從2016年起賣給餐廳、烘焙坊，這些「毒液蛋」流入市面引起食安問題，對此國際室內空氣科學學院會是李俊璋教授就指出「蛋吃全熟較安全」，另外林口長庚紀念醫院臨床毒物科資深護理師譚敦慈也指出「選購雞蛋時應避免一直吃同產地的雞蛋，分散分險能避免受到食安問題影響」。

液蛋通常會用於我們的飲食中，如學校團膳、烘焙坊、加工食品(魚板、香腸、火腿等)、美乃滋、麵條等都會用到，根據早安健康報導指出，液蛋的原料蛋包括，洗選蛋、裂紋蛋及破損蛋，營養成分與鮮蛋差不多，蛋原料蛋自喜蛋、去殼到液蛋混和、過濾的所有處理過程中，因為沒有蛋殼的保護，都可能受到微生物汙染。

對此，李俊璋教授就提出，愛吃半生不熟的糖心蛋、歐姆但等料理，或是拿生蛋拌醬沾食物吃，都容易讓細菌入侵體內，因此建議買但時選擇洗選蛋，可大幅降低細菌量，避免汙染冰箱內其它食物，以及減少打蛋時的汙染，因此吃「全熟蛋」最安全。

另外，譚敦慈曾表示過，買雞蛋時要選擇不同產地的以分散風險，以免時常選擇同一產地的雞蛋而受到食安風暴影響。但如果真的想吃半熟但，也可以用100℃熱水汆燙蛋殼5秒，如此一來就可殺死表面細菌。

(中時電子報)