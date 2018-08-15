捐米遭批政治介入 楊麗環宣布參選另舉行

前國民黨立委楊麗環18日要在同安國小舉行愛心捐米活動，原本活動最後要宣布參選桃園市長，卻因遭質疑「政治介入校園」，15日宣布將另覓地點宣布。（甘嘉雯攝）

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前國民黨立委楊麗環18日要在同安國小舉行愛心捐米活動，原本活動最後要宣布參選桃園市長，卻因遭質疑「政治介入校園」，15日宣布將另覓地點宣布。（甘嘉雯攝）

原訂818愛心捐米活動後宣布退黨參選桃園市長的前立委楊麗環，競選團隊15日緊急召開記者會，認為遭質疑「公益活動被說成政治力介入校園」很無奈，團隊表示，當天僅會「純辦活動」，參選部分另行舉行，而團隊也反問市府，去年國民黨主席選舉時，候選人到武陵高中造勢也不見阻止，質疑兩套標準。

藍天志工團是國民黨主席吳敦義與夫人蔡令怡共同領軍規畫成立，各縣市也陸續成立支團，「我們跟國民黨一點關係都沒有」，桃園市藍天志工團發言人何宥嬅說，桃園市藍天志工團是合法立案的公益團體，楊麗環是桃園的團長，之前巡迴各地舉行愛心捐米活動，最終的第17場選在同安國小。

何宥嬅說，當初因為借不到桃園婦女館、桃園高中、武陵高中等地點，最後才選在楊麗環政治路出發地的同安國小，參與人數相當多，最後才決定在這邊，當天會就表揚相關人員並捐米做公益，原本規畫順勢讓楊麗環宣布參選動向，「被說成這樣很無奈」。

市府表示，對於藍天志工團「一把愛心米匯聚助弱勢」活動，教育局及校方相信公益活動是深具意義的事，如今引發外界疑慮，教育局及校方希望申請單位能依申請活動內容，辦理公益活動。

教育局表示，學校過去遵守行政中立，婉拒辦理相關選舉活動行之有年，若有疑慮，校方得依規定不予出借。

(中時 )

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