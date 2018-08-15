男子入獄10年出獄再性侵少女 監委高鳳仙申請自動調查

2018年08月15日 18:46 中時 鄭舲

彭姓男子因性侵入監服刑10年，才出獄半年就以假名申請臉書帳號，並放上年輕俊男照片，藉此引誘一名國一少女，騙稱之前女友都有傳裸照，且要確認她是否為處女，引誘少女自拍裸照上傳，再以公布裸照為由多次性侵，事後少女在學校自殘才讓事件曝光。檢方調查發現彭男先前就以同樣方式性侵少女，服刑10年出獄根本無法教化，短期間隨即再度犯案，監委高鳳仙關切受害人數、被害少女有無受適當照顧及輔導等，因此申請自動調查。

高鳳仙說，許多性侵犯受刑人有高再犯危險性，本應依法接受社區或獄中之身心治療或輔導教育，在服刑期滿出獄前，應先經鑑定評估是否有再犯危險，若有可能再犯，則應依法進入醫療機構或其他指定處所接受刑後強制治療，不能放任他在社區繼續危害他人。

高鳳仙認為，性侵犯假釋出獄或服刑完畢出獄後，屢傳再度性侵事件，可能原因除了在獄中或在社區的相關輔導治療成效不彰外，也可能是因為法務部刑後治療專區因民眾反對遲遲未能設立，目前僅培德醫院可以容納少數需要刑後治療的人。

高鳳仙表示，利用網路性侵案件越來越多，網路業者及政府機關似乎束手無策，甚至互推皮球，只能將少數曝光案件移送檢方偵辦，未能提出有效對策，令人憂心。

高鳳仙指出，本案調查方向包括：彭姓男子曾經性侵害多少人？是否曾在獄中或社區依法接受身心治療或輔導教育？為何未依刑法第91-1條或性侵害犯罪防治法第22-1條規定接受刑後強制治療(民事監護)，而可以在社區自由活動並加害他人？

同時，法務部刑後治療專區遲遲未能設立，培德醫院如何容納需要刑後治療的人？網路詐騙性侵時有所聞，有多少人受害？司法機關、社政機關、網路管理機關、網路業者有無防制對策？被害少女有無受到適當照顧及治療輔導等，均有深入調查了解必要。

(中時 )