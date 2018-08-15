去職華納後！陳澤杉接任980億市值新東家副總裁

陳澤杉將擔任燦星文化副總裁。（圖／燦星提供）

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華納音樂前大中華區總裁陳澤杉，日前宣布離開待了10年的老東家華納音樂，震撼樂壇，同時間，他的去向也成為外界關心焦點；去年被媒體報導指市值高達210億人民幣（約980億台幣）的大陸製作公司「燦星文化」，15日正式宣布陳澤杉將加盟，擔任上海燦星文化傳媒股份有限公司副總裁、夢想強音音樂董事長及Channel V台長。

陳澤杉待過科藝年代、環球唱片、科藝百代、華納音樂等，並在多家國際唱片公司擔任華語區高層，是多位華人巨星的幕後推手，就職華納期間曾打造「天后宮」，全盛時期擁有張惠妹、蔡依林 、孫燕姿、鄭秀文、那英、蕭亞軒等歌手，其後更陸續網羅林俊傑、蕭敬騰、吳克群、潘瑋柏、李榮浩等音樂才子進入華納。

陳澤杉5月辭去華納音樂大中華區總裁職務，8月宣布加盟《中國好聲音》、《中國新歌聲》、《蒙面歌王》等大陸選秀節目的製作公司燦星文化，而旗下「夢響強音」目前簽約藝人共約120人，是陳澤杉加盟燦星的主要原因！陳澤杉直言：「音樂人需要舞台、需要被看見的機會，燦星的節目提供了這樣的機會。」並表示：「自己多年來一直保有對於音樂的敏銳直覺，接下來我會創造出更多以音樂為出發點的商業模式，讓我們燦星的藝人在自己的音樂人生中擁有更好的舞台。」

(中時 )

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