新增吸毒人口2萬降至1萬7000 高檢署安居緝毒有成效

2018年08月15日 18:53 中時 陳志賢

高檢署說新增吸毒人口減少，安居緝毒已現成效。（本報系資料照片）

台灣高檢署為防範毒品泛濫，今年統合檢警調憲及海巡、關務6大系統，執行2波「安居緝毒」專案，目前新生施用毒品的人口已由過去的2萬多人下降至1萬7000多人，羈押毒犯的成功率亦超過6成，緝毒已有初步成效。

高檢署說，國內施用毒品人數達6萬人，毒品來源8成來自境外，第1級毒品來源以東南亞國家為，至於安非他命及k他命第2級毒品，則有7成來自大陸及香港。

負責督導緝毒的高檢署檢察官王捷拓說，國內施用毒品的人口數，初估有6萬多人，並以第2級毒品安非他命的施用人數成長最多。

王捷拓指出，聯合國毒品與犯罪辦公室定義「新型精神活性物質」（New Psychoactive Substances，NPS）種類，即俗稱的液態混合新興毒品，種類多達800多種，外觀型態多為粉末或晶體，並摻混入咖啡包等沖泡式飲品之中施用，毒性更強。

王捷拓表示，由於NPS的化學結構多以卡西酮類（Cathinones）、苯乙胺類（Phenethylamines）、類大麻類（Cannabinoids）等「物質」為主，尚未被製成毒品成品，因此目前無「法」可管，但法務部已與衛生福利部合作，擬推動修法加強管制。

(中時 )