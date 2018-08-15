選舉檢舉滿天飛 瞎扯公益兒童夏令營也涉賄

2018年08月15日 18:52 中時 謝瓊雲

彰化縣議員張雪如(右2)擔任員林廣寧樂善團團長，五年來每年暑假為經濟弱勢家庭兒童免費開辦暑期夏令營，近日卻遭人不具名檢舉夏令營活動涉及賄選，讓她哭笑不得。（謝瓊雲翻攝）

夏令營活動今年七月在高雄甲仙辦理，共計110名學童參與。(謝瓊雲翻攝)

年底五合一大選尚未正式登記參選，但各種謠言、檢舉早已滿天飛；廣寧樂善團遭人不具名檢舉涉嫌透過公益夏令營活動賄選，團長彰化縣議員張雪如15日好氣又好笑向警方說明，檢警查無實證，近日將予以簽結。

員林廣寧樂善團從2014年起，每年暑假為低收入戶與邊緣戶兒童開辦「我愛寶貝夏令營」，向全縣各小學邀請弱勢學童免費報名，並以跳蚤市場義賣二手物資募集活動經費，並有各企業團體贊助精美文具玩具等禮品、物資，讓參加者帶回家。

張雪如表示，今年第五屆共計有110名孩子參加在高雄甲仙舉辦的四天三夜夏令營，營隊活動溫馨勵志又有趣，五年來已有400多個孩子留下美好難忘的回憶。

她無奈笑說，從政20年，第一次被人檢舉賄選，得知警方通知承辦人說明，主動陪同前來接受調查訪談；她強調廣寧樂善團足跡遍及全國，甚至遠至柬埔寨蓋孤兒院，多數戶籍根本不在選區內，更何況孩子們也沒有投票權。

員林分局指出，針對不具名檢舉案，警方仍需進行相關調查了解，本案完成訪談紀錄後，確認並無實證，將送交彰化地檢署予以簽結。

(中時 )