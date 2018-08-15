中秋愛心禮品包認購不足3成 華山基金會盼民眾大力響應

華山基金會今年推出中秋愛心禮品包邀集民眾認購，目前購買率不足3成，希望募集更多民眾愛心讓獨老能快樂度過中秋佳節。（李其樺翻攝）

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台南市承恩功德會過去和小農合作放養山雞義賣，不過今年大環境不佳，多達9成山雞滯銷。（李其樺翻攝）

近年大環境不景氣，全台社福團體皆面臨籌款困難的問題，華山基金會今年推出中秋愛心禮品包邀集民眾認購，目前購買率不足3成，希望募集更多民眾愛心讓獨老能快樂度過中秋佳節。台南市承恩功德會則推出滷紅槽雞、麻油雞料理，來籌措行善經費。

華山基金會台南B區市站長林芝瑤表示，再過1個月就是中秋節，基金會今年準備中秋愛心禮品包，內含月餅、2包營養品和飲料袋，每個禮品包300元，開放民眾認購，送給轄區獨居長者。

林芝瑤指出，他們的工作站共照顧1004名獨居長者，也是預計要認購的中秋愛心禮品包數量；整個大台南地區約有2500名獨居長者需要民眾認購，全台則有2萬2千名獨居長者亟待民眾認購。

但是部分偏鄉如楠西、南化由於年輕人口外流，認購率偏低，目前台南市愛心中秋愛心禮包認購率不足3成，也讓社工感到憂心忡忡，會繼續努力宣傳，讓每個獨居長者都能吃到愛心月餅。

台南市承恩功德會與小農合作，放養山雞義賣，所得經費用於送愛心便當或其他慈善活動，義工謝淑娟表示，協會共放養900隻山雞，無奈大環境不佳，山雞多達9成滯銷，籌款困難。

謝淑娟表示，協會志工近日用放養山雞製作滷紅槽雞，她也親手料理麻油雞米糕網路販售，果然來詢問購買的民眾變多，希望藉此拉抬買籌到更多行善款項。

(中時 )

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