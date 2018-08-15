嘉義市子宮頸抹片篩檢率偏低 有檢有保庇還能抽好獎

2018年08月15日 18:58 中時 廖素慧

嘉義市衛生局鼓勵婦女做子宮頸抹片，可抽手工包好禮。（廖素慧攝）

嘉義市婦女子宮頸抹片檢查率僅約3成2，篩檢率偏低，不利於早發現早治療，嘉義市政府衛生局疾呼自己的健康自己顧，即日起至10月15日30歲以上婦女做子宮抹片檢查，有機會抽禮券、手工包，有300個名額。

市衛生局表示，105年國健署資料顯示，台灣平均每天約有2名女性死於子宮頸癌，子宮頸癌的發生率及死亡率均高居國內女性癌症第8位，子宮頸癌發生與感染人類乳突病毒有關聯，初次性交年齡過早、有多重性伴侶或有性傳染病史者皆為高危險族群，一般女性在感染病毒後有子宮頸癌前病變之虞，甚至轉為子宮頸癌，停經後、離婚後或因老年沒有性生活的女性仍有子宮頸癌變的風險，仍應定期接受抹片篩檢。

衛生局保健科長林秀猜表示，定期子宮頸抹片篩檢可降低60％至90％子宮頸癌發生率和死亡率，嘉義市今年符合子宮頸抹片篩檢人口數有10萬9246，截至7月底篩檢人數3萬5023人，篩檢率僅為32％，篩檢率偏低，其他縣市平均篩檢率約4成，婦女未檢的主因是忙碌、沒時間、怕麻煩、心理有障礙等。

衛生局已寄篩檢券給2年未篩檢之婦女，通知婦女按期限至18家合作醫療院所完成子宮頸抹片篩檢，可參加抽獎活動，9月及10月下旬抽獎，禮品有500元禮券、女性實用手工包，公布於衛生局網站。

(中時 )