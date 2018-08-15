夜問打權》日軍侵華血淚史！勿忘先人苦難！

夜問打權》主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、葉耀鵬、江啟臣、王育敏、謝龍介、黃暐瀚。

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中時電子報
綜合報導

台獨反中反到沒人性？誤傳河馬咬死陸客 台獨網友竟歡呼？結果發現是台灣人！少數台獨網民失去人性讓人憤怒！

73年前，1945年8月15日日本投降，日天皇放送終戰詔書、後簽下降伏文書，中國免於滅亡！台灣灣終於光復！日本侵華，陸3500萬人以上傷亡、台60萬人被殺！日軍侵華殘忍暴行，大屠殺、人體實驗、性侵婦女、虐殺兒童…日軍侵華血淚史！勿忘先人苦難！

媚日無極限？神風特攻隊侵害我國，台灣竟還紀念？屏東縣四重溪公園鳥居、神社、零式戰鬥機，忘了抗日血淚？日本侵華殘殺無數中國人！台灣人忘了國恥還紀念？四重溪公園建設政府竟補助1500萬？鼓勵人民媚日？沒有歷史反省？全球反帝國主義、反法西斯！只有台灣在紀念日本帝國？聯合國反帝國主義！台灣只想入聯，卻反聯合國精神？

連鎖咖啡店被蔡英文路過惹惱陸網友！台獨政府媚日反中結果？政治波及業者，蔡政府反中媚日，害慘在陸台商？ 台獨反中作孽若不阻止，事件將會更多？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

葉耀鵬(前監察委員)

江啟臣(立法委員)

王育敏(立法委員)

謝龍介(台南市議員)

黃暐瀚(資深媒體人)

(中時電子報)

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