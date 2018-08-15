寒舍食譜期間限定「閩味巡禮」 嘗盡主廚私房海鮮料理

2018年08月15日 19:08 中時 何書青

「閩味巡禮」中的紅麴鰻魚手工香腸、紅露沙鍋熗甜蝦、酥炸白帶魚米粉湯、脆椒蒜酥鮟鱇魚。（寒舍食譜提供）

米其林餐盤推薦的台北寒舍艾美酒店寒舍食譜，推出「閩味巡禮」主廚私房海鮮宴，中餐行政主廚吳銘儒探究閩菜源頭，再運用粵菜烹調工藝，端出富親切懷舊感的17道肥美海鮮料理，20日起至11月30日期間限定推出。

閩菜以福州菜為主軸，福州山川秀麗的萬千景象留下許多騷客歌吟，其地理近海，海鮮亦為其主要食材之一，而主廚呼應其菜式特色，選用宜蘭大溪漁港當天直送的現流海鮮，以創新私房手法烹飪出富含秋氣的肥美海鮮料理。

「紅糟」為福州流的特色之一，「紅麴鰻魚手工香腸」呈現粵式道地手感與福州滋養風味，以紅麴醃製後的鰻魚丁如嫣紅花瓣，取5：5的比例添入豬絞肉增添潤澤口感，香煎再烘烤保留醇郁肉汁，散發淡淡的紅露酒花；「薑蒜醋溜馬頭魚」強調福州菜系的醋溜特色，用手釣的紅色馬頭魚，不僅新鮮且損傷較少並且魚肉鮮嫩少幼刺，將琥珀色的醋香醬汁浸潤於每寸肉質中，酸香輕盈。

閩菜溫醇風情從早期大戶人家宴客的私廚文化，延伸至酒家菜料理的精緻且多元，主廚復刻繁麗年代，創意展演宴席佳餚，像是「丁香涼瓜處女蟳」，將晶瑩白玉苦瓜去籽後與丁香魚一同悶燒，搭配黃豆醬的懷舊醇厚悶煮出蟳肉的香甜；而金錢餅為有著財源廣進之吉祥寓意的古早台式嫁妝菜，「牛蹄蟹蝦母金錢餅」以大溪漁港龜山島帶有魚卵的小蝦母為主角，與牛蹄蟹肉絲一同裹以春捲皮絲酥炸，內餡豐嫩多汁。

閩菜的風味不斷融合台灣特色食材，成就台式料理的豐富多姿。像是將宵夜美食升級的「脆椒蒜酥鮟鱇魚」，早期酒家菜多注重下酒搭配，這樣的炸類料理更是不可少；取經自蚵仔煎的「櫻花蝦南瓜烙餅」源起於福建閩南地區，融合櫻花蝦的甜嫩與金瓜的蜜香，搭上鹹甜魚露醬汁讓風味更佳。

(中時 )