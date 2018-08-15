加工「壞蛋」抓不到 蛋商：去養雞場找

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中時
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桃園元山蛋品大賣「黑心蛋」，諷刺的是食藥署6月才經過稽查，草草罰了6萬元，還喊冤強調業者刻意規避稽查。對此蛋商表示，規避稽查不容易，但有心的不肖業者就會利用晚上處理，「壞蛋」一定會收起來，店面是看不到的；要查應從源頭管理，專收這些「壞蛋」的業者，都是自己開著大卡車到雞舍載。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，政府稽查都是不定期，突然出現門口就直接進來看，蛋商若違規逃不掉；加上去年執行散裝雞蛋溯源制度，現在稽查看進貨單、查QR code，雞場產地、保鮮日期一清二楚，要規避很難；但他也說，台灣每天生產10萬至11萬箱的蛋，每箱200顆，平均一箱總有5、6顆破裂蛋，總計就有5、6萬顆，不可能完全不用，這些都是成本。

有匿名蛋商指出，要規避稽查不容易，但道高一尺、魔高一丈，收「壞蛋」的不肖蛋商，大多利用晚上處理；他說，官方稽查會看表單、核對現場數量，甚至抽驗原料蛋用藥、細菌數，但有心的人就是會把「壞蛋」收起來，店面是看不到的。

匿名蛋商建議，要查非法使用的格外蛋，應該從源頭管理，大約下午兩點以後到養雞場去看，有蒼蠅圍繞、沾染雞屎的大貨車就是了。中華民國養雞協會蛋雞課課長黃榮珍則說，養雞業的格外蛋都是自己處理掉，不會聯絡加工業者來收，是外面要的人自己開大卡車到雞舍去載。

日前衛福部食藥署、環保署與農委會跨部會會議，定調蛋殼有裂痕、蛋液未流出的雞蛋，仍可做為加工原料。但文化大學生物科技研究所所長王淑音表示，有裂痕蛋就最好不要使用，蛋膜的隔離效果不強，沙門氏菌、大腸桿菌仍有機會侵入，食用可能造成腸胃疾病。

王淑音建議，一般經過洗選，由機器挑出、有裂痕的蛋，因為新鮮且外在乾淨，在衛生條件下操作，仍適合作為液蛋使用，「不然就太暴殄天物了」；但作為液蛋用途的裂殼蛋，最好能在低溫的條件下儲藏運輸，若是常溫環境，還沾染雞屎，就可能造成二度汙染。

(中時 )

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