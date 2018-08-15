酒駕撞越南女移工2死1傷 男子遭重判7年半

卓姓男子酒後開車上路將三名年輕的越南籍女移工撞成2死1傷，所駕駛轎車繼續衝撞電線桿後嚴重毀損、扭曲變形，有如一堆廢鐵。（謝瓊雲翻攝）

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卓男失控衝撞時時速高達70、80公里，越南移工騎乘的電動自行車被撞爛，。（謝瓊雲翻攝）
卓姓男子今年1月8日晚間，因酒駕超速撞上三名越南女移工，造成2死1傷，近日遭彰化地院法官重判7年6個月。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣36歲卓姓男子今年1月8日晚間，因酒駕超速撞上三名越南女移工，造成2死1傷，遭檢方依公共危險罪起訴，彰化地院近日審結，依不能安全駕駛動力交通致人於死，重判7年6個月。

根據判決書，卓男當晚8點起在和美鎮一家燒烤店與友人飲酒至隔天凌晨，醉醺醺開車上路，在和港路失控撞上三名騎乘電動自行車、欲從工廠返回宿舍的年輕移工，其中兩人被撞飛重摔落地、當場慘死，年僅23、26歲；卓男亦因車輛撞上電桿受困駕駛座，送醫後左肋骨斷兩根、腎臟、脾臟破裂。

審理法官吳永梁認為，卓男抽血換算呼氣酒精濃度達每公升1.15毫克，超出酒測標準近5倍，幾乎爛醉，以高達70、80公里時速衝撞害兩名女工枉死異鄉，遠方家屬痛失至親與未來寄望，所受身心創痛非筆墨能形容。

案發後卓男雖支付死者家屬27萬多元喪葬費，今年1月雙方也達成調解，卓男願各賠償兩名死者家屬85萬，調解當時已先各支付20萬，其餘款項卻在今年6月底前各支付5萬元後，又將剩餘款項拖延、變更分期至2021年。

卓男向法庭辯稱，國中畢業後當冷氣裝修工人，與母親及弟弟一家同住，離婚後還要撫養4名未成年小孩，辯護律師為他請求緩刑宣告。

但法官審酌，卓男2001年7月即曾因酒駕肇事致人受傷還逃逸，遭判處6個月徒刑、緩刑3年確定，卻不知悔悟再犯，且案發後又未依約定履行調解賠償金額，難見其有彌補之意，酒駕肇事危害甚大亦不適用緩刑，因此從重量刑，遏止再犯。

(中時 )

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