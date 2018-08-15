寶格搶推中秋限定冰品與冰淇淋禮盒

寶格冰淇淋負責人陳苡榛（左）表示，-「小兔愛搗冰」冰淇淋泡芙，是寶格冰淇淋於中秋期間限定推出的商品。（圖／曾麗芳）

友善列印
工商
中秋療癒系冰品「小兔愛搗冰」冰淇淋泡芙，是寶格於中秋期間限定推出的商品。（圖／曾麗芳）
寶格在8月推出許多新品，例如「蜂糖托斯特」，將特製湯種吐司淋上東山純正龍眼蜜。（圖／曾麗芳）

今年玉兔不搗藥改搗冰！搶攻中秋送禮商機，寶格冰淇淋中秋療癒系冰品「小兔愛搗冰」冰淇淋泡芙，是寶格於中秋期間限定推出的商品。將自製手工脆皮泡芙，夾入甜而不膩的冰淇淋，長長的耳朵及生動表情點綴出小兔的可愛，賣萌的模樣首度推出就深受大人小孩喜愛。

寶格冰淇淋負責人陳苡榛表示，即日起至9/30，只要到寶格消費滿150元，就送「小小兔愛搗冰」冰淇淋泡芙。

此外，看好消費者愛嚐鮮的特性，寶格在8月推出許多新品，例如「蜂糖托斯特」，將特製湯種吐司淋上東山純正龍眼蜜；「漂浮雲朵紅茶」以高山蜜香紅茶，加上香而濃郁的牛奶冰淇淋；「雪花冰」夏日消暑又清涼，共有牛奶、巧克力、抹茶3種基底可選擇。

陳苡榛表示，寶格店內人氣商品「阿芙卡朵Affogato」，上市1個月就熱銷超過50組。「Affogato」源自於義大利文「淹沒」的意思，也就是將香醇特濃的義式咖啡，融化於冰冽淡雅的冰淇淋中，就像冰淇淋在咖啡淹沒，冰熱交融、甘苦交織，再搭配香脆手工柯堤脆餅，這多重美妙的滋味，是夏日想喝咖啡又想吃冰淇淋的最佳選擇。

寶格中秋佳節推出「冰淇淋中秋禮盒」，2組6入禮盒原價1,300元，中秋優惠價899元；以及祭出「買大送小」的活動，買15入禮盒就送6入禮盒，原價1,999元，中秋優惠價1,500元，且免運費！即日起開放預購至9/30。

陳苡榛表示，冰淇淋除了單吃，購買禮盒的民眾也可以自己在家DIY，寶格貼心提供幾種在家也能輕鬆DIY的創意冰淇淋吃法。例如將冰塊、紅茶倒入杯中，加入1球牛奶冰淇淋即完成「冰淇淋紅茶」；切開菠蘿麵包，將2、3種冰淇淋夾進菠蘿麵包，就是「菠蘿冰淇淋」，民眾不妨在家動手試試看！

(工商 )

花蓮咬人鼬獾染狂犬病 今年第10… 打造盛會城市！中市獲全球節慶活…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。