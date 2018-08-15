寶格搶推中秋限定冰品與冰淇淋禮盒

2018年08月15日 19:20 工商 曾麗芳

中秋療癒系冰品「小兔愛搗冰」冰淇淋泡芙，是寶格於中秋期間限定推出的商品。（圖／曾麗芳）

寶格在8月推出許多新品，例如「蜂糖托斯特」，將特製湯種吐司淋上東山純正龍眼蜜。（圖／曾麗芳）

今年玉兔不搗藥改搗冰！搶攻中秋送禮商機，寶格冰淇淋中秋療癒系冰品「小兔愛搗冰」冰淇淋泡芙，是寶格於中秋期間限定推出的商品。將自製手工脆皮泡芙，夾入甜而不膩的冰淇淋，長長的耳朵及生動表情點綴出小兔的可愛，賣萌的模樣首度推出就深受大人小孩喜愛。

寶格冰淇淋負責人陳苡榛表示，即日起至9/30，只要到寶格消費滿150元，就送「小小兔愛搗冰」冰淇淋泡芙。

此外，看好消費者愛嚐鮮的特性，寶格在8月推出許多新品，例如「蜂糖托斯特」，將特製湯種吐司淋上東山純正龍眼蜜；「漂浮雲朵紅茶」以高山蜜香紅茶，加上香而濃郁的牛奶冰淇淋；「雪花冰」夏日消暑又清涼，共有牛奶、巧克力、抹茶3種基底可選擇。

陳苡榛表示，寶格店內人氣商品「阿芙卡朵Affogato」，上市1個月就熱銷超過50組。「Affogato」源自於義大利文「淹沒」的意思，也就是將香醇特濃的義式咖啡，融化於冰冽淡雅的冰淇淋中，就像冰淇淋在咖啡淹沒，冰熱交融、甘苦交織，再搭配香脆手工柯堤脆餅，這多重美妙的滋味，是夏日想喝咖啡又想吃冰淇淋的最佳選擇。

寶格中秋佳節推出「冰淇淋中秋禮盒」，2組6入禮盒原價1,300元，中秋優惠價899元；以及祭出「買大送小」的活動，買15入禮盒就送6入禮盒，原價1,999元，中秋優惠價1,500元，且免運費！即日起開放預購至9/30。

陳苡榛表示，冰淇淋除了單吃，購買禮盒的民眾也可以自己在家DIY，寶格貼心提供幾種在家也能輕鬆DIY的創意冰淇淋吃法。例如將冰塊、紅茶倒入杯中，加入1球牛奶冰淇淋即完成「冰淇淋紅茶」；切開菠蘿麵包，將2、3種冰淇淋夾進菠蘿麵包，就是「菠蘿冰淇淋」，民眾不妨在家動手試試看！

(工商 )