2018中國瀋陽夏季遊活動主題線路推薦 清風史韻遊

2018年08月15日 19:26 中時電子報 綜合報導

攻略指南： 上午——出發到“清故宮”。瀋陽具有“一朝發祥地、兩代帝王城”的美譽。清風史韻遊的第一站必然是世界文化遺產“清故宮”，清故宮是清定都瀋陽後至遷都北京前的帝王宮殿，也是清遷都北京後皇帝到東北地區巡幸和祭祀祖陵時使用的行宮，是除北京明清宮殿外，中國僅存的一座古代宮殿建築群。

中午——到附近的中街吃一吃百年老店“老邊餃子”，老邊餃子選料講究，製作精細，造型別致，口味鮮醇，品一品經典味道，看一看花樣百出的餃子做法。

下午——到“一宮兩陵”的“清昭陵”去遊覽一番，這裏是開國君主太宗皇太極以及孝莊皇后博爾濟吉特氏的陵寢，其方城、寶城、月牙城吸取了明朝陵寢的建築長處，又融合了滿族陵寢的建築特點，具有濃郁的民族風格和地方特色。

(沈陽市旅遊發展委員會)

晚上——品嘗一下正宗的“滿族八大碗”，“八碟”四涼四熱，“八碗”四葷四素，包括東北的豬肉燉粉條、酸菜汆白肉血腸、炒笨雞蛋、笨雞燉蘑菇、麅子肉炒酸菜、各類滿族粘面糕團等，體驗“滿族人”的特色美食，再愜意不過。然後去“盛京紅磨坊”欣賞演出，這裏融合了戲曲、歌舞、雜技、魔術、曲藝等雅俗共賞的大型常態演出，是一臺反映北方地域特色和沈城歷史文化的品牌演出，有《滿族風韻》、《鼓舞盛京》等經典節目，格調高雅，精彩紛呈。

滿族八碟八碗。(沈陽市旅遊發展委員會)

盛京紅磨坊。(沈陽市旅遊發展委員會)

民國蹤跡遊

攻略指南：上午——到民國主題遊的第一站是“張氏帥府”，是北洋政府末代國家元首、奉系軍閥首領張作霖及其長子張學良主政東北時期的官邸和私宅，是目前東北地區規模最大、保存最為完好的名人故居，還可以觀賞《帥府傳奇》系列劇目實景演出。

(沈陽市旅遊發展委員會)

中午——嘗一嘗科隆酒店的“帥府味道張氏家宴”餐廳，有家常菜和官府宴，以東北菜為基礎，融合美食與文化，每一道菜背後都有一段綺麗的故事，如老虎菜、帥府慶功魚、少帥紅燒肉、東北軍伙房菜、少帥鎖邊盒子、壽夫人水餃等。

下午——到瀋陽金融博物館看一看，其《走近金融世界》四大主題陳列（邊業銀行營業廳復原、東北金融發展史、貨幣的故事、世界證券交易展示廳）榮獲全國博物館十大陳列展覽精品獎，是目前全國規模最大、內容最廣、互動專案最多的金融專題博物館。

(沈陽市旅遊發展委員會)

晚餐——就選擇寶發園名菜館，“四絕名菜”的溜肝尖滑嫩、溜腰花脆嫩、溜黃菜軟嫩、煎丸子焦嫩，讓你的味蕾豐富起來。晚上到熱鬧的“中街”逛一逛，看看從百年前繁華至今的百年老街。再到“劉老根大舞臺”聽聽二人轉，這裏是爆笑喜劇二人轉的大本營，每天晚上這裏都是燈火輝煌、笑語連天，感受大東北歡樂文化氣息，盡享快樂劇場的無限魅力。

(中時電子報)

(沈陽市旅遊發展委員會)

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