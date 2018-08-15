亞洲盃男排》中華飲恨日本 無緣創隊史最佳名次

2018年08月15日 19:41 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

日本隊發揮韌性，對中華隊上演一場逆轉秀，收下本屆亞洲盃男排賽季軍。（中華排協提供）

2018亞洲盃男排賽今天進入最後一天賽程，下午4點開打的季軍戰由中華隊出戰日本隊，兩隊打了超過兩個半小時的五局大戰，中華隊在先贏兩局聽牌的絕對優勢下，被對手連贏三局，最終25：21、25：20、30：32、27：29、15：17飲恨，以第四名坐收。

中華隊曾在2010年和2016年亞洲盃獲第四，今年是這項賽事首度在台灣舉辦，又是雅加達-巨港亞運的前哨戰，男排選手們希望能夠在地主球迷面前打下佳績，可惜只能以平隊史最佳第四的名次結束，明天凌晨4點集合，搭機前往雅加達。

賽後中華隊隊長陳建禎說：「賽前知道要和日本交手，心情上很興奮，可惜在先贏2局的情況下連輸3局，我自己參加過三次亞洲盃都拿第四，實在很不甘心，現在就收拾心情，亞運繼續拚，先把目標放在第一場對韓國，只要首場過關了，希望後面越來越順。」

之前都是替補為主，今天先發的黃建逢，兩側的攻擊相當有威脅，整場比賽攻下全隊最高22分，他表示：「很久沒先發，抱著把第三名留在台灣的心情應戰，很可惜沒能用勝利把天母體育館掀開，覺得很遺憾，但是大家盡力了，教練的調度用到淋漓盡致。」

黃建逢補充：「不論先發或替補，我的心態都一樣，亞運我們蠻想拚獎牌，到了雅加達比賽場上，大家盡量做好自己的本分，幫助球隊更好更強，也把亞洲盃經驗帶到亞運，要在接發球等這次有出線一些好好把握。」

前兩局中華隊在領先的情況下順利收下搶先聽牌，日本隊則是在第3局展開反攻，但是中華隊在現場超過4500位球迷熱情加油下，在這局尾聲發揮韌性，19：24日本隊出現局末點十，連追5分，將比數24：24扳平，接下來兩隊互相拉鋸，經過一番激戰日本隊總算在第8個局末點拿下這局，而中華隊則是錯過兩個賽末點。

第4局和決勝第5局雙方同樣拚到「丟士」，日本隊最後靠著樋口裕希的「再見愛司」，將比賽畫下令地主球迷遺憾的句點。

中華隊教練陳裕安指出，對於選手從國訓中心到整個亞洲盃打出來的過程，他給90分高分，「這是我最在意的部分，就是球員有沒有打出集訓以來的成果，畢竟球隊有些打法不太一樣，另外，我們還撿到林宜暉這個快攻手，他的成長速度相當快，我很滿意他的表現。」

(中時電子報)