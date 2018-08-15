加拿大全線限時優惠！1萬5200元搭「北美最佳航空」飛溫哥華

2018年08月15日 19:43 中時 何書青

加拿大航空宣布成為台灣歌姬A-Lin（黃麗玲）2018年《I’m A-Lin 世界巡迴演唱會溫哥華站》官方贊助夥伴，除了在加航官方粉絲團推出免費抽機票及演唱會門票活動，即日起更加碼推出官網訂票輸入代碼「ALIN18」就可享加拿大60個航點限時促銷優惠，包含台北直飛溫哥華來回未稅1萬5200元起，以及多倫多來回未稅2萬1850元起的優惠，不僅造福想到加拿大旅遊的遊客，也讓粉絲們以優惠機票價格追星。

加拿大航空台灣區總經理陳美至說：「能夠為台灣好聲音登上加拿大國際舞台盡一份心力、是我們的榮幸，除了提供優惠的機票價格讓粉絲們有機會一圓在北美參加演唱會的夢想外，也歡迎大家到我們官方粉絲團參加抽獎活動。」民眾只要在16日晚間23點59分前，依活動辦法至加拿大航空公司官方粉絲團留言點歌，就有機會抽中加拿大航空溫哥華來回機票、《I’m A-Lin 世界巡迴演唱會溫哥華站》1張，最難得的是還可以在現場與A-Lin合照。

加航也提醒，此次官網限定的優惠代碼適用日期自即日起至31日止，訂票時輸入促銷代碼「ALIN18」便可享加拿大60個航點全線95折優惠，尊享商務艙、豪經艙與經濟艙皆適用，適用旅遊日期自9月1日起至12月31日止（全程需於2019年6月30日前完成），而每航班優惠機位有限，且非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，詳情可至https://www.aircanada.com/tw/zh/aco/home.html查詢。

(中時 )