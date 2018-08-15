打造盛會城市！中市獲全球節慶活動城市獎

2018年08月15日 19:43 中時 林欣儀

打造台中市成為盛會城市，台中市政府每年舉辦多場別具特色的活動，吸引觀光人潮。(市府提供)

台中市政府近年來積極推展各項活動，期盼發展為「盛會城市」，初步展露成效，獲得國際節慶活動組織 (International Festivals & Events Association)舉辦的2018「全球節慶活動城市獎」，將於10月赴美國聖地牙哥領獎。

文化局長王志誠指出，市府全年度在山海屯及市區等各地舉辦在地、國際性的多元節慶活動，包括媽祖國際觀光文化節、國際花毯節、巧聖先師文化祭與花都藝術季、國際踩舞祭等，盼吸引更多國際旅客來訪，並建立屬於自己的節慶品牌。

台中的努力獲得IFEA肯定，獲頒2018「全球節慶活動城市獎」，王志誠強調，台中市的活動重視多元族群特色，都吸引許多觀光客來訪，像是「台中國際花毯節」去年即帶來172萬參觀人潮、大甲媽祖遶境每年也吸引超過250萬信徒，在在將台中市妝點成盛會城市。

「國際節慶活動組織」(IFEA)成立至今已60多年，從2010年起舉辦「全球節慶活動城市獎」，藉以推廣國際節慶觀光，每年約有6至13個城市獲獎，包括美國費城、澳洲雪梨、英國倫敦及中國上海、荷蘭鹿特丹都曾獲獎，新北市去年也獲「全球節慶活動城市」獎，台中市則是台灣的第二座。

(中時 )