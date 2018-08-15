男遭捕獸夾困山中15天　靠吃野果活命暴瘦15公斤

一男子被野豬夾夾住。（示意圖/大陸網站）

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旺報
孫曜樟

近日，浙江青田警方從山中救下一名被困半個月的高姓男子。高男是在山中不慎被捕獵用的「野豬夾」夾傷，由於無法行走，只能一點點向山下爬行呼救，半個月中僅靠吃昆蟲野果喝山泉維持生命，事發前高男體重約65公斤，獲救時體重僅剩不到50公斤。

據警方表示，男子姓高，河南人，今年28歲。據其自稱，他來青田是為了尋找網友，可是幾天過去了，不僅網友沒有找到，身上也沒錢了。7月28日，男子決定從青田縣徒步去麗水市找工作，結果在翻山的過程中不慎被野豬夾夾住，無法動彈。

8月12日下午2時許，家住浙江青田縣戈溪村的趙永貴跟幾位朋友在村子邊的甌江畔釣魚，突然聽見江對岸的山上傳來幾聲呼救。大概喊了10分鐘左右，我們也朝山上喊，但是沒有回應，後來大家就回家吃飯了。下午5時許，吃過晚飯的趙永貴再次來到江邊，又聽到了呼救聲。這一次聲音更靠近山下，我們猜想可能是有人在山上遇險了，就趕緊報了警。

從7月28日上山到8月12日晚上獲救，男子被困山中長達半個月的時間。據其向警方敘述，「野豬夾」造成的傷讓他無法站立，只能靠山上的泉水和野果、昆蟲充饑，並一點一點往山下挪動。

由於高男的傷勢感染比較嚴重，而且存在截肢的風險，醫院和警方隨即聯繫了他的家人。8月14日早上，高男就被家人接走，送往杭州進行下一步治療。當地警方表示，根據國家法律規定，捕獸夾、繩套、陷阱等在狩獵中都是嚴禁使用的，他們目前正在調查野豬夾是從何而來。

(旺報 )

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