F-16試金 美F-35自動防撞地系統2019護身

2018年08月15日 20:11 中時電子報 楊幼蘭

自動防撞地系統

F-35戰機正不斷改進，最快到2019年夏天時，美國空軍將能駕駛有自動防撞地電腦技術的「閃電II」戰機。萬一飛行員受傷，或是失去駕駛能力時，這系統也能讓戰機自動轉向，避免墜毀的噩運。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，今年較晚時，美國空軍將試飛裝備這名為「空-地防撞系統」（Air-Ground Collision Avoidance System，AGCAS）的F-35戰機，而F-16已先採用了這技術。

美國空軍官員說，在F-35研發過程中，AGCAS的初步研發也在進行。

「AGCAS的研發與整合先在F-16戰機上完成，」美國空軍發言人柯蘿寧（Hope Cronin）說，「從F-16 AGCAS上汲取的經驗，將應用在F-35上」。她並表示，初步試飛預定將在今年稍後進行。

美國空軍高層說，AGCAS利用感應器來辨識並避開如橋梁、山，或是危險地形等地面物體，至今已救了好些飛行員的性命。

防撞地系統會計算戰機的位置，並根據當時飛行的狀況，判斷會在哪裡撞及地面。一旦戰機出現墜毀的可能，電腦系統就會置換原有的飛行路徑，將戰機拉離地面。

這些演算法是由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）開發，其中多數仍在利用模擬技術不斷加以改進並測試。

(中時電子報)