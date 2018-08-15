林口社宅申請今晚截止 收件逾5800件 9／13公開抽籤

2018年08月15日 22:01 中時 張理國

由世大運選手村轉型的林口社會住宅，共釋出2500戶招租，自今年7月2日至8月15日止受理申請反應熱烈，統計至今天下午7點30分止，申請案件已超過5800件（含現場受理、郵寄及線上申請），將於今年9月13日下午2點於林口區公所公開抽籤。內政部表示，其中A區、B區、C區從今年11月1日起即可入住，D區則是在明年2月1日起入住。

內政部表示，這次林口社會住宅共釋出2500戶招租，分為一房型396戶、兩房型726戶、三房型1057戶以及四房型321戶。一房及二房型因申請件數較多，競爭激烈；三房型因提供戶數多，且目前多為小家庭，故至受理截止仍有餘屋，剩餘戶數將由國家住宅及都市更新中心統籌規劃，可能提供作大專院校宿舍或納入非營利團體（NPO）及多元入住方案需求。

內政部指出，為協助小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等多元居住及生活的需求，這次林口社宅招租申請訂有優先戶750戶（懷有第3胎及經濟或社會弱勢身分者），目前申請件數共有1429件，後續完成書面審查後，將依「評點方式」決定選屋序位。

另一般戶招租1750戶（包含睦鄰戶、原住民戶、新婚2年內或育有學齡幼兒戶、現職警消人員戶、一般戶），目前申請件數共有4388件，後續完成書面審查後，將以「電腦抽籤」決定選屋序位。

內政部特別提醒，申請案件經書面審查，如有資格不符經退、補件，請申請人記得依限補正資料，以免喪失抽籤資格。

內政部表示，申請案件經資格審查合格後，將於今年9月13日下午2點在林口區公所公開抽籤，合格申請人將分為以下6階段電腦抽籤：

(一)第1階段－優先戶：依優先戶評點表計算優先戶申請人權重分數，按分數排列序位，同分數有多人時則以電腦抽籤決定選屋序號。

(二)第2階段－睦鄰戶：以電腦抽籤決定睦鄰戶申請人之選屋序號。

(三)第3階段－原住民戶：以電腦抽籤決定一般原住民戶申請人之選屋序號。

(四)第4階段－新婚2年內或育有學齡幼兒戶：以電腦抽籤決定新婚2年內或育有學齡前幼兒（6歲以下）（含胎兒）戶申請人之選屋序號，分為設籍於林口區與非設籍於林口區，按林口區與非設籍於林口區之順序分別進行電腦抽籤決定選屋序號。

(五)第5階段－現職警消人員戶：以電腦抽籤決定現職警消人員戶申請人之選屋序號。

(六)第6階段－一般戶：以電腦抽籤決定一般戶申請人之選屋序號。

內政部指出，在第1至第5階段抽籤結果均列為備取的申請人，將以一般戶身分（單1籤號）再納入第6階段抽籤。合格名冊及抽籤結果將於新北市青年社會住宅網站公告，民眾可至新北市青年社會住宅網站瀏覽查詢（https://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/house.aspx ）。

內政部提到，林口社會住宅將在今年9月21日至10月10日開放看屋，10月11日至31日選屋，A區、B區、C區從今年11月1日起即可入住，D區則是在明年2月1日起入住。

(中時 )