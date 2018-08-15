家長買13萬元數位教材 解約碰壁含淚求援

2018年08月15日 22:00 中時 陳淑娥

有家長向台中某公司購買13萬元數位教材，卻發現教材是舊版本，且獎學金、試卷等問題層出，希望解約卻碰壁；市議員謝志忠15日疾呼業者拿出良心；消保官表示，今年共接獲15件對該業者申訴案，提醒民眾勿陷入消費陷阱。

洪小姐指出，去年業者來到家中以關心孩子功課為由，推銷13萬元高額國中數位教材，讓家長分36期融資購買，但因後來發現教材是2015年舊版本，且獎學金及試卷發放老是拖延，要求解約卻因超過7天遭拒；藍小姐則第3天就要求解約，但業者卻不斷拖延直到超過7天。

含淚的邱小姐表示，去年8月簽約，但因孩子想到外面補習，不到1個月要求退費，業者要她叫小孩改變學習方式，不讓解約，第6個月她不繳，卻接到融資公司打來討錢。

主任消保官康馨壬指出，該數位教材公司2017年1月成立，去年就接獲7件申訴案，今年至目前激增為15件，此類型訪問購買可於7天內無條件退款，但消費者資訊不了解，加上業者以合約、教育等多重方式影響家長，一旦拖延過7天，就無法退費。業者僅強調，超過7天無法退費解約，當初也未跟家長說教材能更新。

康馨壬說，補習班尚有階段式退費機制，但此超過10萬的高額消費，相關法規卻仍不明確，盼政府盡快推動制度保障消費者。謝志忠表示，業者購買已停產的平板產品賣給家長，疾呼將心比心、拿出良心，要有合理的退場機制。

(中時 )