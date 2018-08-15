浴血烈士 國北教大展現疊羅漢氣勢

2018年08月15日 20:13 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

疊羅漢是國立臺北教育大學體育系維持二十二年的傳統，剛入學的大一新生經歷疊羅漢的訓練，建立起革命情感，並能夠快速融入體育系的大家庭。在今年的體育表演會中，他們以「浴血烈士」為題，象徵即使經過這些辛苦的訓練，但彼此團結一心，便能蛻變成堅強的勇士，展現國北教疊羅漢的氣勢，並創造出人生中更多不可能。再次回來帶領疊羅漢的大三學長邰煒哲提到：「從大一表演之後就很喜歡，因為只要看到疊羅漢表演，就想到國北教。」

為了排練疊羅漢的表演，他們從大一剛入學開始，每周一到周五晚上10點到12點都必須集合訓練，因為這項運動除了需要基本的體能之外，還要長時間默契的配合，以及隊友之間的信任感。在團隊內主要擔任下層的潘希昀提到：「手一滑或是軟手，在上層的隊友可能就會摔下來，所以就算再累，還是要靠意志力撐住。」即使在練習中因為不斷的踩踏而造成許多大大小小的擦傷，不過就是因為彼此有共同目標，所以都會盡全力完美呈現。

「我知道大家都會認為疊羅漢就是越疊越高，目光都會在最上面的人，但其實能夠完成這個表演都是靠下面的隊友在撐，最辛苦的是他們，所以我會穩定自己的核心，希望不要造成他們太多的負擔。」這次表演之中擔任頂層的許春風就是憑著這股力量克服站在高空的恐懼，他用他穩定攀爬的速度及堅定的眼神向大家證明，下層隊友們辛苦的支撐是值得的。

身為陣中唯一一位參與這次體表會的女生楓新宇提到，當初在學校的體育表演會時，就非常羨慕能夠身為疊羅漢的一員，因此這次一有機會，便毅然決然的決定加入訓練。「其實真的蠻累的，尤其是前面的蛙人操，但能跟大家一起吃苦、一起表演，再累都還是會撐下去。」

只有一起吃苦奮戰過才能夠體會每滴汗水背後的努力，他們不只是要維持傳統的精神，更要創造自己的回憶與故事。透過持續不斷的排練，以及鑽研每一屆的疊羅漢或是馬戲團表演影片等，除了要吸取歷屆的精華之外，更要集思廣益發想新的動作，完美呈現在觀眾眼前。他們已經準備好要在小巨蛋的舞台，展現銅牆鐵壁的氣勢，讓大家感受到屬於國北教疊羅漢的團結與驕傲。

今年體育表演會將於9月8日在臺北小巨蛋登場，當天會有電視媒體緯來體育臺、TVBS歡樂臺、MOD TVBS精采臺轉播，以及網路直播平台TVBS新聞臺、體育署MOE SPORTS、LINE TV以及i運動資訊平臺Facebook粉絲團也會同步播出，讓大家能一同欣賞這場盛宴。

(中時電子報)