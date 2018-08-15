科學家拚減碳 製造可吸碳的礦物

菱鎂礦和方解石很像，有兩個方向的節理，它具有吸收二氧化碳的性質，科學家打算透過大量製作來吸收大氣裡的多餘二氧化碳。(圖/網路)

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中時電子報

全球暖化是我們不能迴避的危機，若要在本世紀結束前有效減碳，除了低碳能源以外，還需要碳補獲與封存，把現在大氣內過多的二氧化碳以人為的方式抓回來，這是人類為自己造孽的贖罪。不過二氧化碳如何封存是個問題，一些科學家想到菱鎂礦，這種礦物可以儲存二氧化碳，每噸菱鎂礦的可除去半噸二氧化碳。不過菱鎂礦自然界有限，因此科學家打算人工製作。

物理學網(phys.org)報導，天然的菱鎂礦呈現白色結晶狀，具有花紋和漂亮的色澤，雖然硬度只有3~5，但是也經常做成飾物。如果菱鎂礦中帶有銅離子，就會形成綠色，稱為綠松石。

總之菱鎂礦在自然界形成的很緩慢，但是研究人員首次了解菱鎂礦在低溫下是如何形成，原來菱鎂礦的生成，與橄欖岩和其他超滑石類的碳酸鹽有關，並且還需要水和二氧化碳。二氧化碳會微溶於水，成為碳酸，，再加上地質的高溫高壓，橄欖石就會將碳酸吸附而形成菱鎂礦。項目負責人，加拿大安大略省特倫特大學的伊恩．波爾教授(Ian Power)說：「我們首先已經解釋了菱鎂礦自然形成的條件和速度，在自然狀態下，至少需要數百到數千年才能完成。因此我們要做的第二件事，就是發明一種加速生成的方式。現在已經有了線索。」

研究人員使用聚苯乙烯微球作為礦物生成的催化劑，使得菱鎂礦能夠在72天內形成，而且更可喜的是，微球不參與化合的過程，不會被消耗掉，因此理論上，它們可以重複使用，更加節約製作成本。

(中時電子報)

文章來源：Scientists find way to make mineral which can remove CO2 from atmosphere

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