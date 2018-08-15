桃機W2新滑行道16日啟用　提升空側運作效率

2018年08月15日 21:12 中時 陳麒全

桃園國際機場配合第3航廈相關建設，串連機場南、北跑道的全新WC滑行道，16日將正式啟用，新的滑行道設計能夠承受目前全球最大的空中巴士A380客機滑行，未來可有效提升桃園機場空側運作效率，並提供未來第三航廈建置靠橋與接駁停機位所需的用地。

桃園機場公司15日表示，新完工的W2滑行道歷經2年9個月工期後，將在16日正式啟用，嶄新的W2滑行道位於舊有的航空科學館用地上，總長度達873公尺，道肩寬度60公尺，可提供最大型的F類（如空中巴士A380）航機通行，滑行道鋪面採用SMA（石膠泥瀝青混凝土）柔性鋪面，兩側設有完善的排水設施，可杜絕天雨冒漿情況，道面線燈亦配備節能環保，使用照明度佳的LED燈，以最高的安全標準提供航機通行南北場滑行道。

另外，緊鄰一旁同樣規格的W1滑行道也積極施工中，待今年底順利取回目前由長榮航勤租用的土地後，完成後續工程。

桃園機場公司工程副總經理陳福將15日帶領媒體記者，瞭解W2滑行道的樣貌，他表示，W2滑行道預計16日中午左右開放，未來也將配合第三航廈設計，靈活調整規劃各項交通維持規畫，完成航站南路降挖及全新的地下道工程，並配合第三航廈區整體設計概念，傳達國家門戶意象。

(中時 )