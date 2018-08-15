吳慷仁笑場用這招 「他」《憤怒》回這句

2018年08月15日 20:33 中時 洪秀瑛

演員群。（公視提供）

演員群。（公視提供）

吳慷仁（左）模仿劉品言拍照動作 。（公視提供）

吳慷仁、劉品言、巫建和等15日出席時代劇《憤怒的菩薩》記者會，吳慷仁和巫建和劇中一起辦案，巫建和不認為跟吳慷仁是台版「福爾摩斯與華生」組合，反而像《神探兩個半》，「演得時候覺得厲害，演完覺得很兩光。」吳慷仁剛好相反，覺得拍的時候不知在幹嘛，拍完後覺得還蠻厲害的。

金鐘導演許肇任企圖把他們戲裡互動拍得像「夫妻」，粉絲看了預告也覺得有CP感。吳慷仁昨說，一直很欣賞巫建和這個演員，但跟巫對戲也辛苦：「他演戲快，講話慢，跟他相處的時候，他比較像爸爸，我像多話的媽媽。」戲外2人私下互動不聊戲只聊喜歡的嗜好眼鏡和車子。

吳慷仁當初看角色有太多日文，一度拒絕，認為自己就算惡補3個月也沒法拍，後來導演以簡訊又和他互聊便接了。他為戲講日文，讓他一度想死，後來找劉品言公司的留日美眉幫忙，吳慷仁自爆說：「她來我家獨處。」表示美眉一共去他家3次。至於劉品言為了學台語，每晚聽著錄音帶入眠，「台語比日文更難，差點咬斷舌頭」。

《憤怒的菩薩》改編直木賞作家陳舜臣同名原著，導演許肇任導戲向來走即興路線，演員除了要丟本，有時背好台詞也沒用，吳慷仁笑說，在片場都不知道在演什麼，「都亂演」。其實他意思是指，這部戲找來很多硬底子演員如吳朋奉、賀一航、陸奕靜等，他和巫建和跟前輩對戲，常要憋著才不笑場，吳慷仁用的方法是轉身跺地板，跺完後轉身，導演還在錄，只能繼續演下去，吳慷仁這方式讓巫建和驚呼：「竟有這招。」

張翰演國民黨軍官，最沒有口音問題，導演許肇任爆料郭鑫帶有方言腔調的中文最讓他頭痛，「他講的話我完全聽不懂」，張翰也說，「我和郭鑫演戲滿痛苦的，他講的國語、有廣東話口音，還會帶一些自己的話，讓人一直想笑場，但他自己演得很開心」。

劉冠廷演劉品言的弟弟，劇中有戰後創傷症侯群，第一天到現場，導演直接要他不用看劇本，後來他忍不住問導演：「請問是3場戲連在一塊拍嗎？」大家一聽都笑了，心知肚明就是導演即興的風格；賀一航說自己最大困擾是，每次都很正經在演，但大家都會笑場。

第1集中，林思宇要巫建和踩腳車電鰻魚，林思宇演得很認真，但是吳慷仁一聽到她用不輪轉的台語說：「你把牠電呼死（台語）」，吳慷仁就在鏡頭外笑翻，他說：「這場戲真的滿難過的！不是難演，而是忍住不笑蠻難的！」

該劇網羅吳慷仁、巫建和、劉品言、林思宇、柯宇綸、劉冠廷、郭鑫、張翰、賀一航、陸弈靜、吳朋奉、應采靈、洛可杉等老中青三代，硬底子演員領銜演出。故事描述1946年，貨船「朝風丸」從日本回到基隆港，船上載滿了歸心似箭的旅日臺灣人。在日本偵破殺人案而聲名大噪的中國留學生陶展文（吳慷仁飾），也隨著好友楊輝銘（巫建和飾）前來菩薩庄提親，卻遇上一連串離奇的殺人案。

該劇於8月18日及8月25日，連續兩個週六晚上九點至十一點於公視主頻播出，「公視+」OTT同步上架，一次播兩集，全劇共四集。

(中時 )